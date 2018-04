Maskovaný Samsung útočí na Huawei P20. Meizu 15 má nejtenčí bočnice na světě

Začátkem dubna jsme vás informovali o tom, že se na český trh vrací čínská značka Meizu. Proto nás, více než kdy dříve, mohou zajímat nově uvedené novinky řady Meizu 15. Dva nejvybavenější smartphony vsadily na hardware od Samsungu a budou chtít útočit na Huawei P20. Počítejte s AMOLED displejem, duálním fotoaparáty nebo s čipsetem Exynos 8995. Bonusem navíc jsou vůbec nejtenčí boční rámečky displeje na světě.

Novinky by se měly dostat i do Česka, nicméně datum ani ceny zatím neznáme.

Meizu 15 Plus

Nejvybavenější novinkou z celé trojice je Meizu 15 Plus. Telefon nabídne 6" AMOLED displej s QHD rozlišením, 20MPx selfie kamerka se nachází v horním širším rámečku, který svou výškou kopíruje rámeček bod displejem. Boční rámečky jsou s šířkou 1,175 mm podle výrobce vůbec nejtenčí na světě. Přímo ve sluchátku je umístěna i titěrná notifikační dioda.

Meizu 15 Plus katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × 7.3 mm

displej: 6", dotykový OLED, 1 440 × 2 560, 490 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 8895 (8× Exynos M2 + Cortex-A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 7.1.2 (Nougat)

fotoaparát: 20MPx (5 000 × 4 000), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Pod displejem se nachází čtečka otisků prstů, která telefon odemyká za 0,08 sekundy. Alternativou je detekce obličeje, kterou zajišťuje čínský AI startup Sensetime. Tělo telefonu je vyrobeno z nerezo-hliníkového kompozitního materiálu, který má na dotek navozovat pocit oceli, ve skutečnosti je však materiál stejně lehký jako hliník. Na spodní hraně najdeme USB-C konektor, jeden ze stereoreproduktorů a nezapomnělo se ani na sluchátkový konektor jack.

Na zadní straně Meizu 15 Plus najdeme duální fotoaparát v konfiguraci 20 MPx a 12 MPx snímače. Hlavní fotočip o velikosti 1/2.3" používá optiku s clonou f/1.8 a čtyřosou optickou stabilizací. Meizu si pro ještě větší stabilitu pomáhá stabilizací elektronickou. Druhý fotočip používá teleobjektiv s dvojnásobným optickým zoomem. I přesto má telefon přinést až trojnásobné bezztrátové přiblížení s podporou pokročilé redukce šumu a HDR.



Meizu 15 Plus běží na loňském Exynos 8895 od Samsungu

Meizu 15 Plus běží na 10nm čipsetu Exynos 8895, který pohání třeba loňské Samsungy Galaxy S8 a Galaxy S8+. I přesto by měl telefon nabídnout velmi vysoký výpočetní a grafický výkon (Mali-G71 MP20), 6GB operační paměť doplní 64 nebo 128GB interní úložiště. Slot pro microSD v nabídce chybí. Meizu 15 Plus je napájeno 3 500mAh baterii se zrychleným 24W nabíjením (12V/2A).



Vibrační mEngine má být konkurencí Apple Taptic Enginu

Meizu se také pyšní enginem mEngine, který nabídne vibrační odezvu podobou Apple Taptic Engine při stisku domovského tlačítka. Na trh se dostane v černé, šedé a zlaté a to od 29. dubna. Cena telefonu je stanovena v přepočtu od 9 800 - 10 800 Kč, a to podle vybrané paměťové varianty.

Meizu 15

Meizu 15 opět používá Super AMOLED displej a vypadá podobně jako Meizu 15 Plus, ovšem veškeré podobnosti tímto končí. Full HD displej má úhlopříčku 5,46 palce, telefon pohání slušný čipset střední třídy, 14nm Snapdragon 660. Operační paměť telefonu je 4GB, v rámci interní paměti jsou opět na výběr 64 a 128GB varianty.

Meizu 15 katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 5.5", dotykový OLED, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 7.1.2 (Nougat)

fotoaparát: 20MPx (5 000 × 4 000), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Duální fotoaparát je stejný jako u plusového modelu, chybí jen elektronická stabilizace. Na zadní straně je umístěn prstenec s šesti přisvětlovacími diodami, a to nejen u Meizu 15, ale u všech nově představených novinek. Baterie má kapacitu 3 000mAh a opět ji můžete kabelem nabíjet zrychleně. Samozřejmě nechybí ani 3,5mm jack. Telefon bude k dostání v bílé, černé, modré a zlaté. Distribuce bude zahájena 29. dubna, dle paměťových verzí se bude koncová cena pohybovat v přepočtu od 8 200 do 9 150 Kč.

Meizu 15 Lite

Třetím do party je ořezaný model Meizu 15 Lite, který nabídne 5,46" LTPS LCD displej s rozlišením Full HD+. Vzhled je opět podobný dříve zmiňovaným telefonům, ovšem na zadní straně tentokrát najdeme pouze jeden 12MPx fotoaparát s PDAF (Phase Detection AutoFocus) a clonou f/1.9. Selfie kamera zůstává i u nejlevnějšího modelu na metě 20 MPx.

Meizu 15 Lite katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 5.5", dotykový IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 7.1.2 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Baterie o kapacitě 3 000 mAh podporuje pomalejší, byť stále zrychlené, nabíjení mCharge (9V/2A). Smartphone pohání Snapdragon 626, který je zaměřen spíše na energetickou efektivitu, než na maximální výkon. Operační paměť je 4GB, interní úložiště zůstává na 64 GB. Slot pro paměťovky opět chybí.

Všechny tři představené novinky používají Flyme OS 7.0, což je upravená verze Android 7.1.2 Nougat. Podle Meizu má jejich OS oproti čistému Androidu stovku vylepšení včetně umělé inteligence, která má být „naplno“ využívána napříč uživatelským rozhraním. Jakmile budou modely řady Meizu 15 v prodeji i v ČR, budeme vás informovat.

