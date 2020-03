Máte dojem, že chytrým hodinkám chybí klasické švýcarské řemeslo? Přesně proto je tu TAG Heuer Connected

Řada Connected švýcarské hodinářské společnosti TAG Heuer není žádnou novinkou. Její historie totiž sahá až do roku 2015, kdy byl uveden první model. Snoubí styl klasických hodinek prémiové značky, které však poskytnou OLED displej a veškeré myslitelné chytré funkce. O ty se stará operační systém Wear OS od Googlu.

Většina chytrých hodinek má pro vyznavače klasické hodinařiny ten neduh, že vypadají až moc chytře. Vždyť takové Apple Watch mají s hodinkami společné jen to, že ukazují čas a nosí se na zápěstí. Ne že by to bylo špatně, ale mnozí chtějí hodinky od osvědčené hodinářské firmy, což Apple prostě není.

Always-on OLED a „neuronový“ číselník

Přesně proto je zde řada TAG Heuer Connected, která poskytne klasický styl s moderními funkcemi. Oproti předchozím generacím novinka zhubla a přidala na sex appealu. Sportovně elegantní design se hodí k většině příležitostí a to i díky 45mm ocelovému pouzdru (tloušťka je 13,5 mm), které obsahuje keramickou lunetu a always-on OLED dotykový displej chráněný safírovým sklem. Jeho úhlopříčka je 1,39“ a rozlišení 454 × 454 pixelů.

Displej nabídne 5 analogových nebo digitálních číselníků, které si můžete snadno přizpůsobit. Jejich vzhled samozřejmě vychází z aktuální podoby mechanických hodinek značky. Z těch digitálních je nejzajímavější ten zvaný Orbital, který zobrazuje animace sítě neuronů. U každého kusu je tak jiný.

Šroubovací korunka je pogumovaná a podobně jako u ostatních výrobců umožňuje rychlejší scrollování nabídek. Nad ní i pod ní, tedy na pozici 2 a 4, naleznete dvě tlačítka, která evokují vzhled klasických chronografů jen s tím rozdílem, že zde slouží nejen k tomu, ale i k rychlému otevírání aplikací.

Wear OS komunikuje s Andoidem i iOS

Díky integraci Wear OS by Google jsou hodinky patřičně chytré. Integrované sportovní funkce vám umožní měřit rychlost, vzdálenost, srdeční tep a mezičasy, které se v reálném čase zobrazují v nové aplikaci výrobce TAG Heuer Sports. Jejich přehled je také vidět na sportovních dlaždicích, které rychle zobrazíte posunutím číselníku doleva.

Detailní přehledy a různé analýzy najdete samozřejmě až v aplikaci v chytrém telefonu. Ta byla kompletně přepracována. Můžete využít ale i těch od vývojářů třetích stran, jako jsou Strava nebo dokonce Zdraví Applu. Hodinky zvládnou zobrazit i notifikace, úkoly v diáři, počasí, plnění sportovních cílů a další.

Díky nejlepším senzorům dostupných na trhu zvládnou hodiny i přesné měření a výpočty množství spálených kalorií, uběhnuté vzdálenosti, přepočty různých metrických systémů atd. Vodotěsnost je garantována do 50 metrů. Jakékoli ponory s nimi tedy neabsolvujete, sprchování a opatrné povrchové plavání (do hloubky 0,5 m) je ale v pohodě. Nechybí konektivita Bluetooth ve verzi 4.0 a Wi-Fi, o NFC neuvádí výrobce žádnou zmínku.

Ach ta výdrž

Zásadním problémem je zde ale bohužel výdrž. Ať jsou totiž hodinky prémiové jakkoli, 21 hodin běžného používání je jednoznačně sráží jen k označení „chytré hodinky“. Pokud pak budete mít zapnutou GPS (GLONASS, BeiDou, QZSS), výdrž se ještě zkrátí a to na 6 hodin. Úplné nabití integrované baterie o kapacitě 430 mAh trvá přibližně 1,5 hodiny, nabíjí se magneticky.

Tag Heuer Connected 2020 jsou již v prodeji. Základní řada s gumovým řemenem a překlápěcí sponou vás vyjde na 43 900 Kč, v jejich balení najdete i cestovní pouzdro. K dispozici je i dražší model vyrobený z titanové slitiny, ze které je vyrobený i přítomný tah. Jeho výhodou je pak nižší váha oproti oceli.