Máte některou z těchto aplikací? Pak jste si nasadili „štěnici“, která poslouchá vaši TV

Občas internetem prolétne zprávička o tom, že nás mobilní aplikace poslouchají a podle toho servírují reklamu. Takže na Facebooku narazíte na reklamu, která se podezřele podobá tomu, co jste řekli i v soukromí. Jak píší The New York Times , mobilní aplikace toto skutečně umějí...

A není jich málo. Několik set aplikací z Play Storu používá technologii Alphonso ACR (Automatic Content Recognition). Poslouchají okolní zvuky a snaží se detekovat televizní reklamy. Alphonso pro malé nahrané úseky spočítá přímo v mobilu unikátní identifikátor a teprve ten odešle na server. Tam se stopa porovná s databází reklam a Alphonso zjistí, že z obrazovky hraje reklama na prací prášek. Stejný se vám pak ukáže v reklamě na mobilu, Facebooku atd.

Startup Alphonso se dušuje, že uživatel musí použití takové technologie odsouhlasit. Nejde přitom jen o potvrzení práv aplikace k mikrofonu, ale při prvním spuštění na vás vyskočí dialog, ve kterém se černé na bílém píše, co se bude dít.



Většinou jde o hry. Máte některou z nich? Pak jste si domů nasadili štěnici.

Podstatné je to, že podobné technologie musejí být naprosto transparentní, uživatel musí mít možnost kdykoliv je zablokovat a hlavně s nimi souhlasit. Na Play Storu je sice zmínka o použití podobných technik zpravidla schovaná a je třeba otevřít kompletní popis aplikace, nicméně po instalaci by vám to měla dát jasně najevo.