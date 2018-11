Máte rádi Pokémon Go? Pak budete milovat nové Krotitele duchů

Ghostbusters World je nejnovější titul (zdarma pro Android/iOS) využívající rozšířenou realitu. Vychází z úspěšného konceptu hry Pokémon Go, jen v ní místo Pokémonů chytáte duchy známé z populární série Krotitelé duchů (jak z komiksů, her, tak televizního zpracování). Ve hře jich můžete potkat více jak 100 druhů.

Po Jurassic Park: Alive se tedy jedná o další titul, ve kterém budete běhat napříč mapovými podklady od Googlu. Duchy totiž musíte nejdříve najít, poté je přemoci protonovými zbraněmi a následně je ještě chytit do pasti tak, jak tomu bylo i ve známé filmové předloze. Celý boj je zde pak o něco delší a jistě nápaditější, než je tomu např. v The Walking Dead: Our World.

Hra je však unikátní svými raidy. Ve čtyřech hráčích totiž můžete současně bojovat proti různým bossům, přičemž všichni skrze displej svého telefonu sledujete tu samou scénu, jen z jiného (svého) úhlu pohledu. Přítomny jsou však i PvP souboje a mnoho dalšího obsahu. Bohužel nechybí četné mikrotransakce, takže počítejte s nějakou tou drobnou investicí do výbavy či dalšího obsahu.

