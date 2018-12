Máte se bát koupit nebo používat mobil značky Huawei?

Médii v tomto týdnu hýbala kauza Česko vs. Huawei a my se na ni v Týdnu mobilně podíváme optikou laika, uživatele telefonu Huawei, nebo zájemce o jeho koupi. Je důvod k obavám? Pokud to zkrátíme, tak ne, v kauze jde o síťové prvky.

I když existuje i jiný názor. Mobilní operátoři zastávají názor, že komponenty, které si pouští do sítě, mají dokonale prověřené. Kdyby někdo chtěl šmírovat data, prostřednictvím mobilů by to bylo daleko jednodušší. Vždyť výrobci mají možnost updatovat operační systém a v nové verzi může běžet cokoliv.

Poslední vývoj v kauze mapuje tento článek:

PS: Všimli jste si, že v celé kauze nepadlo ani jednou slovo Honor? To jsou přece také mobily vyráběné firmou Huawei...