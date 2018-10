Máte starší Android? Pak přijdete o nový Chrome. Na světě je 60 miliónů takových telefonů

Server xda-developers.com přišel se zajímavou zprávou, že Google Chrome přestane podporovat zařízení s operačním systémem Android 4.3 Jelly Bean a starší. Vyplývá to z changelogu nové verze, která už vyžaduje minimálně Android 4.4 Kit Kat. Možná vám přijde zbytečné zabývat se podporou pro více než šest let starý systém, ovšem čerstvé statistiky ukazují, že i on má stále nezanedbatelný podíl.

Měření Googlu z 28. září totiž ukazuje, že Android Jelly Bean ve verzích 4.1.x, 4.2.x a 4.3.x stále používá cca 3,2% všech Android zařízení na trhu. Pokud si připomeneme poslední oficiální data Googlu o tom, že každý měsíc eviduje více než 2 miliardy aktivních Android zařízení, znamenalo by to, že nový Google Chrome nedostane více než 64 milionů z nich.

Na druhou stranu se uživatelé těchto zařízení nemusí ničeho bát, jelikož budou moci nadále využívat poslední podporovanou verzi. Jen přijdou o případné nové funkce či různé bezpečnostní záplaty. A nakonec – Chrome není jediný mobilní browser na Androidu...