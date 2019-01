Máte v Magentě 1 alespoň čtyři služby? Pak můžete přerozdělovat bonusová data

V únoru to bude rok, co T-Mobile spustil zvýhodněný program Magenta 1 pro zákazníky, kteří u operátora mají registrováno více služeb. Do programu lze pod jednu smlouvu zařadit jak klasické mobilní tarify, tak i ryze datové služby nebo internetovou televizi. Pokud máte pod Magentou 1 registrovány alespoň čtyři služby, můžete od února využít nové výhody – variabilní přerozdělování společných dat mezi jednotlivé členy.

Jednou z výhod, kterou zákazníci se čtyřmi a pěti službami v Magentě 1 získávají, jsou společná data navíc. U čtyř služeb jde o 10 GB dat, v případě pěti nebo více služeb je to 15 GB dat navíc. A právě s těmito bonusovými daty lze nově nakládat podle vlastního uvážení a nastavovat jednotlivým členům vlastní limity. Toto nastavení lze provést v internetové samoobsluze a v aplikaci Můj T-Mobile. Zákazník ho může v průběhu měsíce libovolně měnit. Nová služba je určena pro nefiremní zákazníky s paušálem i předplacenou kartou Twist, kteří si službu Magenta 1 nově aktivují nebo zvýší svou úroveň Magenty 1 na velkou či největší.

Doposud byl datový limit rozdělen poměrně rovným dílem mezi všechny členy skupiny, kdy na sdílená data mají nárok i zákazníci předplacených karet zařazených do Magenty 1. Nyní nově mohou zákazníci společná data rozdělovat mezi jednotlivé členy tak, jak chtějí a potřebují. To se může hodit hlavně v případech, kdy jeden člen Magenty 1 má spotřebu dat vyšší a druhý je skoro nevyužije, nebo když si nějaká data v rámci měsíce chcete uschovat na později, např. na dovolenou v rámci EU, kde můžete datovat stejně jako doma.