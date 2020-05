MediaTek, SK Hynix nebo Samsung? Huawei poptává kapacity na dodávky čipů

Americká administrativa v květnu prodloužila zákaz dodávek amerického zboží a služeb pro Huawei, a navíc pohrozila i dalším firmám které americké technologie používají, aby s Huawei nespolupracovaly. Hlavní dodavatel čipsetů Kirin, taiwanský TSMC, tak s okamžitou platností ukončil veškeré vazby s Huawei, a žádné další kontrakty s firmou již neuzavře. Čínská značka však o této hrozbě zřejmě věděla, proto na poslední chvíli u TSMC objednala výrobu čipsetů za 17 miliard Kč!

Jenže je to jen krátkodobé řešení, do budoucna si Huawei musí zajistit stabilní dávku čipsetů, aby mohl dodávat na trh smartphony v požadované kvantitě. A podle spekulací to vypadá na to, že Huawei začne u svých smartphonů ve větší míře používat čipsety od MediaTeku. Huawei údajně zvýšil objem objednávek až trojnásobně, přičemž MediaTek zjišťuje, zda bude mít pro čipsety dostatečné výrobní kapacity. Pokud ano, mohly by si obě firmy výrazně pomoci. Huawei dostane potřebné čipsety (včetně těch s podporou 5G), MediaTek zase obří kontrakt, který by jej mohl zase vytáhnout vzhůru.

Huawei je také jedním z největších odběratelů DRAM a NAND pamětí od jihokorejských společností Samsung a SK Hynix. Podle agentury Bloomberg došlo ke schůzce na nejvyšší úrovni s cílem zachovat dodávky paměťových čipů. Tato oblast sice zatím nespadá do omezení americké administrativy, pokud by však USA do budoucna rozšířilo restrikce, měl by Huawei pořádný problém. Zmiňovaná dvojice totiž vyrábí přes 70 % celosvětové produkce DRAM čipů, a zcela jistě by se případnému americkému zákazu prodejů značce Huawei nijak nestavěla do cesty.

