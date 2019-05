MediaTek uvede v nejbližší době nový čipset s podporou 5G sítí

Nejvýznamnější výrobci čipsetů už představili svoji součástku pro mobilní zařízení s podporou sítí 5G – patří mezi ně Qualcomm, Samsung i Huawei. Do velké pětky patří ještě tchajwanský MediaTek, který má nový 5G čipset uvést ještě do konce května, firma to oznámila na čínské sociální síti Weibo. Apple zatím čipset s 5G nemá, očekává se jeho podzimní uvedení zároveň s novými iPhony.



5G modem Helio M70 představil MediaTek už loni

5G modem už MediaTek má, jedná se o komponentu značenou jako Helio M70. Nyní zbývá uvést procesor, s nímž by tento modem mohl v mobilních zařízeních komunikovat. Případně může výrobce uvést rovnou čipset, jehož součástí bude rovnou i 5G modem a takové řešení nabízet výrobcům hardwaru jako vše v jednom.