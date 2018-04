MEGATEST: Srovnání 18 přenosných reproduktorů

To nejdůležitější hned na první záložce: Computer doporučuje Mustr univerzálního a skvěle přenosného reproduktoru je podle nás Beoplay A1. Vydrží celý den, snese i hrubší zacházení a má vynikající zvuk. Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v dubnu 2018 můžete koupit Model Creative Sound Blaster Roar Pro je skvělá zvuková laboratoř. Hodí se spíše na domácí použití, ale nabízí množství režimů, které upraví zvuk podle toho, jak zrovna potřebujete. Jednoduchý, odolný a docela levný. Takový je Sencor SSS 1250. Bez problémů překřičí zahradní party, a navíc hraje překvapivě čistě a univerzálně. Krásný plný zvuk v hezkém a odolném těle nabízí Bose Soundlink Color II. Ideální záležitost na venkovní hraní, ale má dost síly i na velkou zahradní akci.

Článek vyšel v Computeru 12/17 Produkty zapůjčili CZC.cz: Marshall

DSI Czech: JBL, Harman Kardon

Hama: Fresh’n Rebel

Bluetooth reproduktory urazily za poslední roky notný kus cesty a kromě levných kusů se objevují i drahé modely, které v podstatě vyplňují díru po zmizelém segmentu domácích mikro systémů. Vyrábí je spousta firem, takže rozmanitý je i jejich cenový rozptyl: od 200 Kč za malé šumítko až po desítky tisíc za multiroom reproduktor s Wi-Fi připojením a dalšími pokročilými funkcemi. Zrůdičky, podivnosti a jiné mobily, které se úplně nepovedly My jsme zvolili dvě kategorie: do 4 000 a do 6 000 Kč. Nejsou to malé částky, takže jsme byli při hodnocení přísní. Levnému repráčku odpustíte kde co, kus za 4 000 Kč už ale musí hrát. Kvalita zvuku je zásadní Dobrat se objektivního názoru o kvalitě zvuku jen na základě technických parametrů či pohledem na fotografie je zhola nemožné. Nicméně vám takovéto informace dokáží alespoň napovědět. Jako první jde o velikost zařízení – čím větší jsou proporce těla, tím větší měniče do nich mohou být namontovány. To do značné míry ovlivňuje schopnost hrát nižší frekvence. Od malého reproduktoru s malou hmotností nemůžete čekat silné basové rázy. Američané u motorů rádi používají frázi: „Objem ničím nenahradíš.“ A stejně jako skoro vždy platí u aut, tak platí také u reproduktorů. Některé reproduktory jsou dělané na domácí poslech a mají mít své místo v obýváku, jiné jsou přímo stvořené pro cestování a časté přenášení. A nejde jen o odolnost, ale i podání zvuku. Na druhou stranu, třeba testovaný Beoplay P2 je výjimka potvrzující pravidlo. Jeho projev velmi dobře maskuje malý objem, a pokud jej uslyšíte samostatně, budete nadšení. V přímém srovnání je ale nakonec znát, že třeba na Sony SRS-XB30 nemá. Svou roli hraje i použitý materiál těla, jeho hustota, hmotnost celého zařízení a spousta dalších faktorů. Správným namícháním těchto ingrediencí můžete zásadně měnit charakteristiku zvuku, což je pochopitelně know-how každého výrobce. Navíc do hry stále více vstupuje software, případně sofistikovaný zvukový čip. Příkladem za všechny budiž reproduktory Creative s funkcí Roar, jež umí velmi působivě rozšířit prostor a dostat do zvuku objem. A musíme uznat, že se jim to skvěle daří. Nic neříkající údaj v podobě frekvenčního rozsahu nemusíte brát vážně, toto číslo nenapoví o charakteristice zvuku vůbec nic. Podobně je na tom také hudební výkon a počet reproduktorů; do jisté míry získáte základní představu, ale rozhodně se čísly nenechte unést. Vyšší výkon nutně neznamená lepší zvuk a subjektivně ani nemusí znamenat vyšší hlasitost. Oproti testu, který jsme dělali v Computeru 11/16 (reproduktory s cenou do 1 700 Kč), je u těchto dražších znát, že mají vyšší výkon, jsou hlasitější a zároveň si velmi dobře hlídají, aby se ani při maximální hlasitosti nedostaly na limit.

Do všech stran Nejčastěji se v testu objevuje konfigurace 2+0, tedy řekněme „stereo“. Protože jsou ale měniče poměrně blízko sebe, nečekejte stejný zážitek jako z reprobeden, které jsou od sebe několik metrů. Nicméně podání prostoru jako takového se těmto reproduktorům velmi dobře daří. Oba modely Sony, Beoplay A1 nebo i Creative a JBL umí vytvořit dojem, že hraje mnohem větší reproduktor, a zvuk vás doslova obklopí. Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí Důležitá je také směrovost nebo všesměrovost přednesu. U přenosných reproduktorů je pochopitelně lepší, když je projev všesměrový, protože je pak jedno, kam jej umístíte. Velmi dobře tohle řeší Beoplay A1 a Bose SoundLink Revolve. Naopak třeba Creative Sound Blaster Roar 2 nebo oba modely Sony jsou nejlépe slyšet, když měniče míří přímo na vás, a ten, kdo stojí za reproduktorem, si už zvuk tolik neužije. Zjistit stav baterie je docela problém, Bose vám v aplikaci ukáže procenta, jiný pouze ikonku a další jen blikne diodou. S nabíjením je to stejné: nekonečné čekání na zelené světýlko. Své dělají i pasivní zářiče, které jsou u 2+0 reproduktorů typicky vzadu, a pokud se může zvuk ze zářiče odrazit třeba od zdi, je směrovost trochu menší. Pochopitelně záleží hlavně na vás, kde chcete reproduktor používat, kolik lidí jej má slyšet atd. Chcete-li něco na domácí poslech pod televizi, nepřestavuje směrový projev problém, na táboráku už však bude obtížné, aby repráček slyšeli všichni. Výdrž a nabíjení Není pravidlem, že čím větší reproduktor, tím větší výdrž. Velké tělo mohl výrobce udělat velké jen z důvodu lepšího zvuku a může obsahovat relativně malou baterii. Pochopitelně záleží také na výkonu měničů, což se přímo podepisuje na spotřebě. Nicméně těch faktorů existuje celá řada: skladba plná basů je energeticky náročnější než folk, záleží na okolní teplotě, jak moc rušený je příjem přes Bluetooth a pochopitelně největší vliv na výdrž má hlasitost poslechu. Námi naměřené hodnoty ukazují, že jsme se s výdrží dostali reálně asi na dvě třetiny udávaných hodnot. Většinou totiž výrobci dobu výdrže doplňují větičkou, že test probíhal na „normální“ nebo „střední“ hlasitost. Aplikace pro iPhone, bez kterých nedokážu žít [Marek Lutonský] Největší problém ale vnímáme v tom, že nikdy pořádně nevíte, kolik baterie vám vlastně zbývá. Jediný, kdo vám v procentech sdělí stav baterie, jsou reproduktory Bose přes mobilní aplikaci. Některé další přes aplikaci ukáží ikonku baterie, což není moc přesné, jiné vás upozorní několika LED na stav baterie třeba po 25 %. Další jen suše oznámí přes hlasového asistenta, že je baterie skoro vybitá, nebo začnou blikat červenou LED, to už ale bývá pozdě. Model od modelu přitom může znamenat vybitá baterie něco jiného: někde máte posledních deset minut, jinde je to spíš doporučení, abyste během hodinky v klidu našli nabíječku. A stejný problém se týká i nabíjení; nejčastěji vám zelená ikonka oznámí, že je nabito. Když ale dojdete k reproduktoru, je docela těžké zjistit, jestli máte nabito nebo energii jen na půl hodiny. Většinu reproduktorů lze nabíjet přes Micro-USB, jen Sony má u obou kusů vlastní konektor a nabíječku.

1. Sony SRS-XB30 Technicky jde o menšího sourozence modelu XB40 a vskutku toho mají spolu hodně společného. XB30 je však hlavně díky rozměrům o dost mobilnější, chlubí se podobně designovaným pogumovaným tělem, jež snese i hrubší zacházení. Líbí se nám dobře vyřešená tlačítka na horní straně, která jsou skvěle viditelná, a někdo ocení i možnost barevné hudby, která bliká a svítí podle toho, co hraje. Pokud ji nechcete, dá se vypnout. Zvukově jde o velmi povedený model, zvuk je vyrovnaný a se zapnutou funkcí Extra Bass může být i hodně hutný. Nemůžeme se ale ubránit srovnání s modelem XB40, který má díky většímu objemu o poznání lépe znějící basy. Nicméně v této kategorii Sony boduje, zvuk je šťavnatý, plný a bude vás bavit hodně dlouho. Z reproduktoru můžete nabít i telefon, bohužel pro nabíjení reproduktoru musíte použít speciální adaptér, Micro-USB nehledejte. Plusy a mínusy + Silný hutný zvuk

+ Odolná konstrukce

+ Pro někoho světelné efekty - Speciální napájecí adaptér

- Výšky mohly být detailnější

- Lehce směrový projev za ceny Sony SRS-XB30 nabízíza ceny od do

2. Creative Sound Blaster Roar 2 Podobně jako v případě Sony má i Creative vyššího sourozence v druhé části testu. Roar 2 má podobnou konstrukci a také u něj výrobce velmi dobře zúročil dlouhá léta práce se zvukem. Je sice o něco menší a lehčí než Roar Pro, nicméně jde spíš o domácí záležitost; už sama konstrukce přenášení moc nefandí, byť je samozřejmě možné. Zvukově je to univerzální reproduktor, u kterého můžete zesílit basy, případně funkcí Roar velmi příjemně zvětšit prostor. Nastavení není tak bohaté jako u modelu Pro, avšak zvuk lze dostatečně upravovat podle potřeby. Skvělé je, že modifikace zvuku není násilná, je slyšitelná, ale rozhodně jej nekazí. Projev je bohužel dost směrový, byť má široký prostor. Je to milé překvapení testu, takto dospělý zvuk jsme za tak málo peněz nečekali. Možná využijete i možnost nahrávání na microSD kartu, z níž je pochopitelně možné i přehrávat. Chválíme také podporu aptX a AAC. Plusy a mínusy + Dospělý zvuk

+ Podpora microSD

+ Funkce Roar - Horší mobilita

- Jen základní odolnost

- Směrový projev za ceny Creative Sound Blaster Roar 2 nabízíza ceny od do

3. Bose Soundlink Color II Nemusíte si pořizovat jen zelenou barvu, ale můžete sáhnout i po konzervativnější černé nebo bílé. Pogumovaný kvádřík se zaoblenými rohy má skvělá a dobře viditelná tlačítka, navíc doplněná o hlasového asistenta, který vám sdělí, k jakému zařízení je připojený. Tělo snese i hodně hrubé zacházení a podle výrobce mu nedělá problém ani prach či voda. Prostě parťák do nepohody. A stran zvuku jsme přímo nadšeni: Bose má obrovskou dynamiku, kterou neztrácí ani při vyšších hlasitostech, krásně přednáší vokály a kytary. Basy jsou silné, skvěle dávkované, ale neruší zbytek spektra. Velmi univerzální a příjemný přednes zahraje prakticky cokoli. Škoda jen lehce směrového projevu, nicméně prostor je krásně široký a přirozený. Bose má navíc skvělou mobilní aplikaci, díky níž můžete nastavit ekvalizér, upravit chování akčního tlačítka, upgradovat firmware atd. Pokud si pořídíte dva kusy, mohou hrát jako stereo. Jedinou pihou na kráse je kratší výdrž, s ohledem na velikost jsme čekali víc než necelých sedm hodin. Plusy a mínusy + Skvělý neutrální zvuk

+ Odolná konstrukce

+ Více barevných variant - Slabší výdrž

- Vyšší cena

- Hodilo by očko na poutko za ceny Bose SoundLink Color II nabízíza ceny od do

4. Sencor SSS 1250 Velké překvapení celého testu, které se drží hesla, že v jednoduchosti je krása a v tomto případě i síla. Ta přímočarost, s níž přišel Sencor, je až zarážející. Jednoduché rozměrné plastové tělo s pogumovaným povrchem snese i hodně hrubé zacházení, navíc má krytí IPX7 a díky madlu se dá snadno přenášet. Tím největším překvapením je však zvuk: přednes je krásně čistý, skvěle v něm vyzní kytary i zpěv, basy jsou hutné, ale výborně dávkované. Zvládne zahrát prakticky cokoli a bez chyb.

Sencor si za tenhle kousek od Computeru vysloužil ocenění Dobrá koupě Vše ovládáte čtveřicí tlačítek, která jsou jasně nahmatatelná, nicméně popisky budete trochu luštit. Výdrž atakuje 18 hodin a ještě můžete do reproduktoru přes 3,5mm jack připojit mikrofon na karaoke. Druhý jack slouží jako sekundární vstup hudby. Nechybí ani USB port na nabíjení telefonu. Sencor SSS 1250 je za tyto peníze vynikající stroj, který si právem zaslouží i redakční ocenění. Plusy a mínusy + Odolná konstrukce

+ Praktické madlo

+ Skvělý zvuk - Větší rozměry

- Špatně čitelné popisky tlačítek

- Pro někoho nudný vzhled za ceny Sencor SSS 1250 nabízíza ceny od do

5. JBL Flip 4 Červený váleček nás hodně bavil; na to, jak je malý, hraje hodně hlasitě a dává do širokého okolí vědět, že hudbu umí. Zvuk je plný, energický a hlavně neuvěřitelně zábavný. Hluboké tóny mají obrovskou sílu a my jen nevěřícně kroutili hlavou, kde se to v JBL bere. Na elektroniku a pop je tohle ten správný nástroj. Pokud jste zaměřeni spíš na rock, uslyšíte vokály a občas i kytary mírně posunuté níž, což ale tolik nevadí. JBL podává krásně široký prostor a snaží se také o všesměrový projev, ve výsledku je to však přirozené a jen to umocňuje dojem, že někde pod stolem musí být další, větší reproduktor. Plast je tady kombinovaný s tkaninou a celek působí robustně. Navíc se chlubí krytím IPX7. Trochu nás mrzí tlačítka v barvě tkaniny, takže při slabším osvětlení jsou prakticky neviditelná. Pochválit musíme výdrž, malý křikloun zvládne skoro jedenáct hodin, což je vzhledem k rozměrům úctyhodný výkon. Pro snadnější přenášení můžete použít textilní poutko. Plusy a mínusy + Hutný plný zvuk

+ Dlouhá výdrž

+ Odolná konstrukce - Někdy vokály posunuté níž

- Špatně viditelná tlačítka

- Někdy až příliš silné basy za ceny JBL Flip 4 nabízíza ceny od do

6. Beoplay P2 Bang & Olufsen má svůj charakteristický zvuk, kterého se drží a podařilo se mu onu preciznost a energičnost dostat i do malého modelu P2. Je až neuvěřitelné, jak silně a hlasitě umí tento repráček hrát. Dokonce i basy zní dostatečně silně, nicméně v přímém srovnání s daleko větší konkurencí zaostává. Zbytek spektra je ale velmi precizní, skvěle podává vokály, výšky jsou výborně prokreslené do detailů a dynamika se neztrácí ani při vyšší hlasitosti. Jedinou výtku ke zvuku máme ke směrovosti projevu. Nespornou výhodou P2 je jeho velikost a tím pádem i snadné přenášení, nabíjí se pomocí USB-C a vydrží hrát přes osm hodin. Díky koženému poutku jej můžete klidně i pověsit. Za zmínku stojí také vychytané ovládání poklepáním na kovovou mřížku a skvělá mobilní aplikace, v níž upravujete ekvalizér, nastavujete ovládání poklepáním a třeba i upgradujete firmware. Škoda, že nemá 3,5mm jack jako sekundární zdroj hudby. Nenechte se zmást rozměry, díky výkonu 2× 15 W (RMS) umí být velmi hlasitý. Plusy a mínusy + Vysoká hlasitost

+ Povedená konstrukce

+ Rozměry - Basy jsou silné, ale plošší

- Chybí 3,5mm jack

- Vyšší cena za ceny Beoplay Speaker P2 nabízíza ceny od do

7. Lamax Sounder SO-1 Svými rozměry připomíná láhev s pitím, polemika o mobilitě tedy není na místě. Navíc má i krytí IPX4, takže se počítá s tím, že bude cestovat. Konstrukce vypadá trochu netradičně, nicméně je docela hezká. Moc se nám líbil velký otočný volič hlasitosti, z podivné dotykové plochy už však tolik nadšení nejsme. Je totiž dost neintuitivní, má na sobě řadu popisků a grafiky a přitom umí jen pozastavit přehrávání a tahem prstu přehazovat skladby. Hudebně byl pro nás Lamax zpočátku zklamáním, projev byl mdlý a utahaný, naštěstí se po stisku tlačítka S-Bass probral k životu. Trochu nečekaně nevytahuje tlačítko basy na nesnesitelnou úroveň, ale příjemně narovnává spektrum, které pak bez problémů přehraje metal i taneční hudbu. Projev je krásně všesměrový i prostor je příjemně otevřený. Se zapnutou funkcí S-Bass se z Lamaxu stal univerzální reproduktor, který snese hrubší zacházení. Škoda jen, že není moc použitelný ve filmech – buď jsou hutné efekty, nebo čisté dialogy, oboje současně bohužel neumí. Plusy a mínusy + Rozměry

+ Zvuk s funkcí S-Bass

+ Otočný volič hlasitosti - Menší výdrž

- Ve filmech si užijete buď efekty, nebo dialogy za ceny LAMAX Sounder SO-1 nabízíza ceny od do

8. Fresh’n Rebel Rockbox Fold Fabriq Edition Velmi hezký designový reproduktor s integrovaným flip coverem, který slouží jako podstavec a když jej zavřete, repráček se uspí. Docela povedené řešení, kdy nemusíte myslet na to, že máte vzadu přepnout polohový vypínač. Ovládání je vyvedeno pomocí podsvícených dotykových tlačítek na horní straně, ta jsou krásně vidět, bohužel reagují dost sporadicky a někdy i s dlouhou prodlevou. Jako jediný model má Rockbox i 3,5mm výstup, takže jej můžete použít jako Bluetooth přijímač pro reproduktory, které mají jen 3,5mm jack. Pochválit musíme také dlouhou výdrž na baterii, která přesáhla 16 hodin. Zvukově už to ale tak slavné není, výrobce počítá spíše s tišším a jednodušším poslechem. Na vyšší hlasitosti začnete více vnímat, že je zvuk plochý, basy jsou nevýrazné a dynamické skladby se snadno dostanou na limit. Je to docela škoda, Fresh’n Rebel v minulém testu reproduktorů v Computeru 11/17 byl o 1 000 Kč levnější a hrál velmi dobře. Plusy a mínusy + Flip cover

+ Dlouhá výdrž

+ Podsvícená tlačítka - Tlačítka špatně reagují na dotyk

- Plochý zvuk

- Jen běžná odolnost za ceny Fresh 'n Rebel Rockbox Fold Fabriq Edition nabízíza ceny od do

9. Philips BT7900 Velmi líbivý a docela malý reproduktor se pyšní zvýšenou odolností, kterou mu hned po uchopení do ruky rádi věříte. Povrch je tvořený tkaninou, přes niž je přetažená gumová síťka, takže výsledkem je velmi povedený materiál, který neklouže z rukou a působí příjemně. Ovládací tlačítka najdete na pravém boku, mají tužší stisk a ovládání bude chtít trochu cviku, na levé straně je pak pod krytkou schovaný nabíjecí Micro-USB port a 3,5mm jack. Bohužel zvukově se Philips moc nevytáhl, projev je světlý a příjemný, ale sluší mu spíše tichý poslech. Pokud přidáte hlasitost, dostaví se koncentrovaná nuda, projevu chybí basy, dravost a energičnost. Nechápeme logiku odolného reproduktoru na venkovní akci, který svým projevem vyloženě vybízí k tichému poslechu klasiky. A tento schizofrenní přístup stál Philips body, není to špatné zařízení, avšak beránek v rouše vlka nefunguje. Navíc si za něj výrobce nechá dost zaplatit a jediné, čím se může skutečně chlubit, je podpora rychlého nabíjení QuickCharge 3.0. Plusy a mínusy + Odolnost

+ Atraktivní design

+ Rychlé nabíjení - Nudný zvuk

- Tužší ovládací tlačítka

- Vyšší cena za ceny Philips BT7900 nabízíza ceny od do

10. Samsung Level Box Slim Jihokorejský gigant se pustil do testu s malým přenosným reproduktorem za docela málo peněz. Nelze mu upřít několik věcí: díky odklápěcí zadní noze lze postavit prakticky kamkoli, snadno se vejde do dlaně a vydrží hrát neuvěřitelně dlouho. Navíc má i zvýšenou odolnost s krytím IPX7. Balení obsahuje klasický kabel pro nabíjení a ještě jeden kabel, který má na obou stranách Micro-USB konektor, takže s ním můžete nabíjet i telefon. Tím ale v zásadě výčet pozitiv končí. Zvukově nás reproduktor nepřesvědčil, projev je nudný až plastový, absolutně mu chybí basy a snahu o nějakou dynamiku a prostor vzdává bez boje. Ladění se snaží být neutrální, ale při poslechu je znát naprostá absence basů a citelný frekvenční propad za vyššími středy. Level Box Slim je pro výrobce spíše doplňkem k telefonu než samostatný produkt, který by měl konkurovat ostatním. Je to škoda, Samsung umí dělat skvělé audio věci, ale tady šlápl vyloženě vedle. Nicméně pro fanoušky značky to může být hezká designovka. Plusy a mínusy + Malé rozměry

+ Hmotnost

+ Výdrž - Fádní zvuk

- Absence basů

- Sevřený prostor za ceny Samsung Level Box Slim nabízíza ceny od do

1. Beoplay A1 Podle nás je Beoplay vzor přenosného reproduktoru. Je skvěle přenosný, dá se pověsit za kožené poutko, snese i hrubší zacházení díky gumovému spodku a kovové mřížce. Výrobce říká, že je odolný vůči prachu a vodě, byť nemá žádnou certifikaci. Má také výborný prostorový zvuk, takže nezáleží na tom, kam jej pověsíte.

Beo A1 získal ocenění Palec Computeru A zvukově je to úplná balada, energický projev se širokým prostorem zní skvěle u každého stylu. Byli jsme velmi mile překvapeni, jak hlasitě a přitom čistě umí hrát. Bang & Olufsen je takový Apple mezi výrobci audio techniky, prostě vybalíte a používáte. Trochu nás mrzí nešikovně umístěná tlačítka, která jsou navíc špatně vidět, ale to je jediná výtka. Beoplay má skvělou mobilní aplikaci, v níž můžete nastavovat ekvalizér, případně upgradovat firmware. Cena je sice vyšší, ale říkáme vám, tento reproduktor za to stojí. Navíc pokud se plácnete přes kapsu a pořídíte si rovnou dva, můžete je používat jako stereo, které vydrží hrát bez problémů celý den. Plusy a mínusy + Fantastický zvuk

+ Mobilita

+ Konstrukce - Vyšší cena

- Hůře viditelná tlačítka

- Pro někoho USB-C port za ceny Bang & Olufsen BeoPlay A1 nabízíza ceny od do

2. Sony SRS-XB40 Japonský výrobce vsadil spíše na hutný zvuk než mobilitu, ale s přenášením počítá, protože celý reproduktor je pogumovaný a má zvýšenou odolnost vůči prachu a vodě. Jde o jeden z největších reproduktorů v testu, který se sice pronese, ale bez problémů ozvučí jakoukoli venkovní oslavu. Zvuk je velmi hutný, a pokud zapnete funkci Extra Bass, získáte díky velkému objemu i hodně silné basy. Kvůli svému energickému projevu se však příliš nehodí na ambientní poslech, svědčí mu hlasitý projev, kde ukáže všechny své kvality. Disponuje USB portem na nabíjení mobilního zařízení a podporuje kodeky AAC, aptX i LDAC. Výdrž přes 16 hodin je vzhledem k rozměrům úctyhodná. Velkou nevýhodou je nutnost použít speciální nabíjecí adaptér, s Micro-USB nepochodíte. Sony není tak univerzální jako Beoplay, ale je to skvělý reproduktor, který ukazuje neuvěřitelnou sílu a zároveň přesnost, navíc umí efektně blikat a svítit podle přehrávané hudby, přirozeně lze tento „cirkus“ vypnout. Plusy a mínusy + Hlasitý plný projev

+ Odolná konstrukce

+ Podpora AAC, aptX a LDAC - Větší rozměry

- Speciální nabíjecí adaptér

- Není pro tichý poslech za ceny Sony SRS-XB40 nabízíza ceny od do

3. Creative Sound Blaster Roar Pro Tohle je vyložená zvuková laboratoř. Svou konstrukcí je určen spíše na domácí použití, nemá totiž zvýšenou odolnost, ale zahradní party asi přežije. Jeho místo je však spíše v teple domova, kde si s ním budete moci hrát, ostatně už sama konstrukce velkého hranolu přenášení moc nepomáhá.

Roar Pro získal ocenění Palec Computeru Creative dlouhé roky pracuje se zvukem a tady se mu podařilo zúročit všechny své znalosti – zvukový procesor funguje fantasticky a projev si můžete upravit podle nálady. Není to tedy hotové řešení, ale žádá si informovaného posluchače. Roar Pro vám dovolí přidat basy, více otevřít prostor pomocí funkce Roar a k tomu měníte i zvukové ladění od teplého projevu přes neutrální až po energický. Nabízí širokou škálu toho, jak může znít. Výsledkem je neuvěřitelná univerzálnost a skvělý zvuk. Navíc umí nahrávat a přehrávat z microSD karty. Plusy a mínusy + Skvělý zvuk

+ Design

+ Přizpůsobení zvuku - Horší mobilita

- Rozměry

- Jen základní odolnost za ceny Creative Sound Blaster Roar Pro nabízíza ceny od do

4.–5. JBL Charge 3 Velký, ale překvapivě lehký reproduktor, který je primárně určen do nepříznivých podmínek. Je snadno přenosný, vydrží hrát přes 17 hodin a má krásný plný zvuk. JBL nechybí dravost, silné a dobře dávkované basy i detailní výšky. Vokály a kytary jsou sice mírně zastřené, ale i tak jde o ukázkový přiklad univerzálního reproduktoru. Zahraje vše, co mu předložíte, a to s grácií. Líbilo se nám podání prostoru, který vyznívá krásně přirozeně i přes lehkou směrovost. Reproduktor je potažen tkaninou, takže při přenášení neklouže, ale bojíme se, že se po čase zašpiní. Disponuje USB portem pro nabíjení mobilních zařízení, který umí dávat proud až 2 A. Charge 3 je ideální parťák na venkovní akce, kde překřičí všechno okolo, snese, když jej někdo polije pivem, a zvuk z něj je hutný a silný. Jediné, co nás mrzelo, jsou trochu hůře viditelná tlačítka, která se hlavně v šeru na tkanině stejné barvy hledají opravdu špatně. Plusy a mínusy + Silný a plný zvuk

+ Odolná konstrukce

+ Snadné přenášení - Hůře viditelná tlačítka

- Lehce zastřené kytary a vokály

- Látka se bude špinit za ceny JBL Charge 3 nabízíza ceny od do

4.–5. Marshall Stockwell Design odkazuje na původní zaměření značky, takže pokud vidíte v reproduktoru kytarové kombo, vidíte správně. Marshall sází na retro vzhled doplněný o kovové kolíky, jimiž ladíte nejen hlasitost, ale také intenzitu výšek a basů. Jakkoli jde o docela rozměrné zařízení, je díky své tloušťce jen něco přes 4 cm docela dobře přenositelný. Přesto je to reproduktor spíše na domácí použití, jelikož nemá žádnou zvýšenou odolnost, navíc venku by mohl hezký design dojít snadno k újmě. Překvapilo nás, jak univerzální projev nabízí: Marshall má skvělý přednes vokálů a kytar, sedí mu rocková hudba, ale zvládne i folk. Když přidáte basy, poradí si také s elektronikou. Bohužel chybějící objem je znát hlavně u dynamičtějších skladeb, kde se začne říznost ztrácet, což je velká škoda. Přesto jde o univerzální reproduktor, který si můžete do značné míry přizpůsobit. Plusy a mínusy + Skvělý design

+ Kovové ovládací prvky

+ Modifikovatelný projev - Horší dynamika

- Jen základní odolnost

- Vyšší cena za ceny Marshall Stockwell nabízíza ceny od do

6. Bose Soundlink Revolve Klasický výrobce audio techniky nás v této kategorii trochu zklamal. Konstrukčně přitom jde o velmi povedené zařízení, celé tělo je z hliníku, navíc se zvýšenou odolností. Vrchní část je pogumovaná a najdete na ní i krásně viditelná tlačítka, která doprovází skvělý hlasový asistent, jenž vám sdělí název zařízení, k němuž je připojený. Ve spodní gumové části je ukryt závit, takže můžete pro lepší umístění do prostoru použít i fotografický stativ. Bose má přímo ukázkový všesměrový přednes – je úplně jedno, do kterého koutu jej dáte, stále uslyšíte vše. Projev je krásně vzdušný, čistý a skvěle v něm vynikne vokál a kytary. Nicméně se hodí spíše na ambientní poslech; když budete loudit vyšší hlasitost u dynamických skladeb, celý pocit vzdušnosti spadne jako cihla, projev se zavře a vynikající zážitek je pryč. Je to velká škoda, protože se nám zvukově moc líbil. Když jej necháte doma a pustíte si klasiku k večeři při svíčkách, budete nadšení, jestli jej ale vezmete na zahradní grilování, aby vás bavil hlasitou hudbou, budete z investice spíše zklamaní. Není to špatný reproduktor, jen musíte přemýšlet nad tím, kde, jak a na co jej budete chtít používat. Plusy a mínusy + Neutrální projev

+ Všesměrovost

+ Odolné tělo - Horší dynamika

- Nesedí mu hlasitý projev

- Menší výdrž za ceny Bose SoundLink Revolve nabízíza ceny od do

7. Harman Kardon Traveler Malý reproduktor vyniká svým zpracováním a hlavně mobilitou. Není o moc větší něž mobilní telefon, čímž bohužel trpí hlavně zvuková stránka. Tělo je tvořeno z jednoho kusu hliníku doplněného o kůži. Skutečně nádherný kus hardwaru. Jeho přednes je čistý, překvapivě prostorný a velmi univerzální. Chybějící objem ale způsobuje, že snaha o hluboké tóny končí spíš průšvihem. Při vyšších hlasitostech tak zvuk působí ploše a nevýrazně. Není to zařízení na divoký hlasitý večer, oceníte jej zejména při tichém poslechu na cestách, třeba v hotelovém pokoji, kde nabídne lepší zvuk než telefon nebo notebook. Traveler směřuje od začátku zcela jinam než zbytek testovaných reproduktorů; je skvělý, ale chce zákazníka, který upřednostní výbornou mobilitu a překrásný čistý zvuk. Energický projev plný basů po něm nechtějte. Byť to může znít divně, vyšší cena se nám zdá oprávněná, ze svého potenciálu a rozměrů ždímá Harman Kardon maximum, bohužel to ale nestačí. Předposlední místo je trochu nespravedlivé. Plusy a mínusy + Krásný čistý zvuk

+ Elegantní provedení

+ Rozměry - Chybí hlubší basy

- Jen běžná odolnost

- Vyšší cena za ceny Harman-Kardon Traveler nabízíza ceny od do

8. Philips SB500M Velký reproduktor, který svítí a bliká. Tváří se, že by vám měl jeho projev roztáhnout koutky úst tak, že se spojí až vzadu za hlavou, ale bohužel tomu tak není. Přednes je příjemně světlý, avšak chybí mu dynamika a energie. Jako by Philips neuměl využít ten velký objem. Vysoké tóny jsou jednoduché a housle často sklouznou k agresi. Upřímně, tohle se moc nepovedlo, za danou částku jsme tak jednoduchý projev nečekali. Na druhou stranu je třeba přiznat, že se tvůrce vyřádil na designu. Ostře naohýbaná kovová mřížka v kombinaci s gumou a barevným laděním působí extravagantně a zpracování je perfektní. Trochu nám vadila hůře viditelná tlačítka. Někoho možná potěší funkce pro rychlou maximální hlasitost, která je ale nešťastně kombinovaná s vypnutím barevné hudby, takže místo zastavení blikání můžete večer probudit široké okolí. Víme, že Philips umí dělat skvělé věci, bohužel tohle není ten případ. Velká škoda nevyužití tak velkého potenciálu. Plusy a mínusy + Extravagantní design

+ Barevné efekty

+ Odolnost - Jednoduchý projev

- Hůře viditelná tlačítka

- Chybí dynamika a dravost za ceny Philips SB500M nabízíza ceny od do

Jak jsme testovali Celkové hodnocení je rozděleno do tří kategorií s různými váhami podle důležitosti. Nejpodstatnější je Kvalita zvuku (50 %), následuje Konstrukce a ovládání (20 %) a poslední je Funkce a výdrž (30 %). Hodnocení jednotlivých reproduktorů je relativní a vztahuje se jen na modely v dané cenové kategorii. Mobil s osmikilovou baterií i dálnopis s azbukou. Věž na Olšanech ukrývá okouzlující technické poklady Pravděpodobně nejvíce prozradí o reproduktoru klasika: Vivaldiho Čtvero ročních období. Rychle se odhalí, jak si zařízení poradí s výškami, dynamikou, a hlavně se dá jednoduše zjistit vyvážení zvuku. Stran basů je nutné sáhnout po elektronice, tady nám pomohl Skrillex, a také po současném popu, zde byly naší volbou Rihanna a Katy Perry. Tato hudba je náročná na silné rázné basy, které ale v případě popu nesmí ubírat místo zpěvu. Test výdrž berte s rezervou, zajistit stejnou hlasitost je velmi obtížné Hodně prozradí jazz a rychlý metal. Jsou to dynamické styly, které jsou na reprodukci hodně náročné, u metalu (Slipknot) je také třeba zjistit, jestli jsou basy dostatečně rychlé a jste schopni odlišit jednotlivé údery rychlé dvoušlapky, nebo se bicí i s basovou kytarou slijí do hučení. Pro zhodnocení mluveného slova posloužilo několik Cimrmanových her. Stran posuzování filmového zvuku jsme použili vybrané scény z filmů Gladiátor a Černý jestřáb sestřelen. Jako poslední přišly na řadu sinusové signály s různými frekvencemi, tím se dají odhalit frekvenční propady. Tlačítka a odolnost V kategorii Konstrukce a ovládání jsme se zaměřili na kvalitu zpracování reproduktoru. U odolnosti vůči vodě a prachu získal více bodů reproduktor s lepší krytím IP, případně lepší deklarovanou odolností. U mobility pak najdete informaci o tom, zda je možné reproduktor snadno uchopit nebo za něco uchytit, zkrátka jak snadno se přenáší, jelikož rozměry nemusí být všechno. Poslední položkou v Konstrukci a ovládání je právě samotné ovládání reproduktoru. 21 satelitních snímků, ze kterých vám klesne čelist V kategorii Funkce a výdrž se dozvíte, jakou verzi Bluetooth výrobce použil a jaké kodeky podporuje. Skoro všechny reproduktory v našem testu měly zvukový vstup. Mikrofon pro vyřízení hovoru je samozřejmostí u všech. Testy výdrže reproduktorů na baterii berte spíše jako orientační – je nemožné zajistit u všech reproduktorů stejnou hlasitost. Volili jsme ji odhadem tak, abychom ozvučili místnost. Na každém reproduktoru pak hrála stále dokola smyčka několika skladeb a záběr z videa následně prozradil, kdy se reproduktor odpojil. Hodnotili jsme i další výbavu jako NFC, USB port pro nabíjení mobilu atd.