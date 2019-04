Meizu 16s: další vlajkový model na scéně. Dostal Snapdragon 855 a 48Mpx foťák

Další čínská značka představila svůj nový vlajkový model, tentokrát se jedná o Meizu 16s, který vsází na velký Super AMOLED displej a Snapdragon 855 pod kapotou. Zajímavé už je jen samotné tělo novinky, které má tloušťku příjemných 7,6 mm a výrazné zakulacení v rozích, které kopíruje i použitý displej.

Meizu 16s katalog rozměry a hmotnost: 152 × 73 × 7.6 mm, 165 g

displej: 6.2", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 232, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Meizu tradičně vsadilo na Samsung, takže se můžete těšit na 6,2" Super AMOLED displej, které vyplňuje 91,53 % čelní strany. Zbytek připadá tenkým rámečkům. Spodní „brada“ má tloušťku 4,2mm, rámeček nad displejem je díky reproduktoru a 20Mpx selfie jen nepatrně větší. Žádné výřezy ani průstřely se nekonají, displej vyzařuje o 33% méně modrého světla, o menší namáhání očí při nižších úrovních podsvětlení se stará tzv. DC Dimming. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů od Goodixu.



Tiskový render Meizu 16s v bílé barevné variantě

Na skleněných zádech je připraven duální fotoaparát se čtyřosou stabilizací a supernočním režimem (skládá osm fotek do jedné). Jako hlavní snímač je použit 48Mpx snímač IMX586od Sony (f/1.7), jako sekundární pak IMX350 (20Mpx, clona f/2.6). Tato sestava foťáků má telefonu umožnit kvalitnější snímky za horšího osvětlení i focení v portrétovém režimu s výrazným bokehem. K tomu můžeme připočíst umělou inteligenci nebo redukci šumu typu multi-frame. O přisvětlení se stará soustava diod umístěních do kruhového prstence.

Pod zadním krytem se nachází nevyměnitelná baterie o kapacitě 3 600mAh, kterou přes 25W nabíječku mCharge s konektorem USB-C nabijete z nuly do šedesáti procent za pouhou půlhodinu. Na jedno nabití má Meizu 16s vydržet až 14 hodin sledování streamovaného videa či až 6 hodin nepřetržitého hraní her. Režim Hyper Gaming má zvýšit grafický výkon a současně snížit spotřebu energii, vibrační motor mEngine 3.0 má zase přinést „výraznější“ vibrační odezvu při hraní akčních her.

Je tedy zřejmé, že vše směřuje k aktuálním top čipsetu Snapdragon 855, jemuž dopomáhá 6 nebo 8GB operační paměť typu DDR4X. Z pohledu interního úložiště budete mít na výběr mezi 128 a 256 GB, s microSD kartami se nepočítá. V rámci zbylé konektivity nebude chybět Bluetooth 5.0, NFC ani duální GPS. Na těle smartphonu najdeme i stereoreproduktory, postrádat však budete bezdrátové dobíjení stejně jako 3,5mm jack. Uvnitř poběží Android 9.0 Pie s nejnovější verzi nadstavby Flyme 7.3.

Meizu 16s je nástupcem aktuálního vlajkového modelu Meizu 16th:

Meizu se začne prodávat v Číně již 28. dubna, a to v černé (Carbon Black), bílé (Pearl White) a modré (Phantom Blue). Základní varianta (6+128 GB) vyjde v přepočtu na 10 900 Kč. Nejdražší varianta s 8GB RAM a 256GB úložištěm bude stát cca 13 600 Kč.

Zdroj Globenewswire