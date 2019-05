Meizu 16Xs nesoupeří s iPhonem. Chce nabídnout nadstandardní výbavu za nízkou cenu

Telefonů Meizu s číslem 16 v názvu už je na trhu několik, tento by se ale mohl pamatovat o něco lépe, doprovázejí ho totiž písmena Xs. Nemá to být konkurence pro nejvyšší modely Applu, jak by se mohlo zdát. Meizu 16Xs je spíše zařízením vyšší střední třídy, které chce oslovit nadstandardní výbavou za rozumnou cenu.

Bezrámečkový design bez výřezů nebo průstřelů se u posledních modelů Meizu stal takovou příjemnou tradicí, ani novinka nepostupuje jinak. V 6,2palcovém Full HD+ Super AMOLED panelu nalezneme rovnou vestavěnou čtečku otisků. O výkon se stará procesor Snapdragon 675, paměťové varianty existují v konfiguracích 6 + 64 nebo 6 + 128 GB. Chybějící slot na paměťovou kartu a absentující 3,5 mm jack jsou u Meizu taktéž tradicí.

Oblíbený 48Mpx snímač si našel cestu také do Meizu 16Xs, společnost mu dělá v trojitém fotoaparátu ještě širokoúhlý objektiv a 8Mpx senzor plus 5Mpx snímač a objektiv pro bokeh efekt. Zařízení obsahuje baterii s kapacitou 4 000 mAh a podporuje rychlé kabelové dobíjení 18 W. Běží na operačním systému Android 9 Pie s vlastní nadstavbou Flyme. Telefon se začne během června prodávat na čínském trhu, později by se mohl podívat i dál do světa.