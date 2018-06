„Member get member“: Vodafone má akci pro mladé, s náborovým příspěvkem ušetříte tisíce

Na webu Vodafone se objevila akce s anglickým názvem „Member get member“, která jednoduše spočívá v tom, že přivedete zákazníka a za to oba dostanete Vodafone MultiPass (Video & Music & Social). Balíček jinak vyjde na 299 Kč měsíčně.

Ovšem pozor, musíte mít tarif pro mladé #jetovtobě, jinak máte smůlu. Balíček získáte oba zdarma na půl roku (úspora 2× 1 794 Kč) a doporučovat můžete do konce srpna.

Tarif #jetovtobě je k mání pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou, služba bude oběma aktivována po prvním přihlášení do aplikace Můj Vodafone novým zákazníkem.