Mi 6X: Nádherné Xiaomi s mottem „stejná specifikace za poloviční cenu“

Opravdu, takhle tituluje svoje nejmladší dítko přímo Xiaomi. Bohužel už neříká, se kterým mobilem se srovnává...

Xiaomi Mi 6X staví hlavně na nádherném kovovém designu (prohlédněte si rudou variantu!) a špičkovém fotoaparátu. Jistě, dokud se nám telefon nedostane do rukou, nemáme víc než tvrzení výrobce, ale nedávno představený Mi Mix 2S se v žebříčku fotomobilů DxO Mark vyrovnal iPhonu X a opravdu stojí méně než polovinu toho, co žádá Apple. Že by Xiaomi stejný trik zopakovalo i s levnějším modelem?

Všechny tři fotoaparáty dodalo Sony, vepředu je 20MPx senzor IMX 376 , vzadu pak dvojice Sony IMX 486 (rozlišení 12 MPx) a Sony IMX 376 s 20 MPx a světelností f/1,75. S focením pomáhá umělá inteligence, která rozpozná scénu a upraví expoziční parametry i následný postproces. Za šera umí 20MPx senzor použít čtyři pixely jako jeden velký a redukovat tak šum, jde však spíše o marketing, protože výsledný snímek opravdu nebude tak zašuměný, ale také bude mít pouze čtvrtinové rozlišení.



V galerii najdete působivé demo snímky, ale co bude z mobilu padat v rukou běžného smrtelníka, ukáže teprve praxe.

Čelní fotoaparát poslouží i k zabezpečení mobilu pomocí obličeje, ale opět nečekejme tak sofistikované řešení, jako má iPhone X v Face ID.

Střední třída, které nechybí nic zásadního

Procesor Qualcomm Snapdragon 660 AIE novinku řadí do vyšší střední třídy, ale nečekejte, že by mu v některých aplikacích docházel dech. Tělo je kovové a narušují jej pouze nenápadné plastové linky antén. Líbit se bude tloušťka pouhých 7,6mm, ale daní je spíše průměrná baterie o kapacitě 3010 mAh (díky QuickCharge 3.0 ji dobijete na 50 % za 30 minut). Šestipalcový displej má rozlišení FullHD+.

Xiaomi se hodně chlubí hlasovým asistentem Xiao Ai, ale to se nás v Česku prakticky netýká. Co se dostupnosti týče, premiéra byla pouze pro čínský trh, ale nevidím důvod proč by s drobným odstupem neměla přijít i verze vhodná pro Evropu. V Číně startuje prodej 27. dubna s cenami od cca 7 tisíc Kč (4GB RAM / 64GB) do cca 8 500 Kč (6GB RAM / 128GB).

Mluví se také o verzi Mi A2, což bude po hardwarové stránce stejný telefon, ale namísto MIUI v něm bude běhat čistý Android One.