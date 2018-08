Michael Kors má nové chytré hodinky. Známý design pochází z hloupých modelů

Módní značka Michael Kors představila letošní řadu hodinek Runway Smartwatch (celým názvem Michael Kors Access Runway Fall 2018 Collection). Chytré hodinky si vypůjčily design z běžných náramkových (tj. hloupých) hodinek, k němu přidaly operační systém Wear OS, kruhový AMOLED displej a několik bonusových funkcích navíc.

Hodinky jsou k dispozici v několika barvách a provedených, řemínky jsou kovové i silikonové. Z vnitřní strany je přítomen měřič srdečního tepu, jehož výstup vidíte přímo na ciferníku. Díky integraci NFC je možno hodinkami platit přímo ze zápěstí pomocí Google Pay, integrovaná GPS vám zase umožní zaznamenat proběhnutou trasu, aniž byste s sebou museli brát smartphone. Tím představení hodinek z pohledu tiskové zprávy končí, jedná se o módní značku, takže se předpokládá, že hardwarové specifikace nikoho z uživatelé příliš nezajímají. Nás ale ano.

Na Wear OS běžela již loňské generace hodinek Michael Kors Sofie:

Nová řada hodinek Michael Kors běží na starší platformě Wear 2100 od Snapdragonu. Hodinky jsou voděodolné (až 5 ATM), což určitě není něco, co bychom prvoplánově očekávali od módního doplňku. Hodinky se silikonovým páskem startují na cenovce 295 USD (cca 6 600 Kč), model s kovovým řemínkem vyjde až na 450 dolarů, tj. 10 200 Kč. Hodinky ve stříbrné, zlaté a růžové se do prodeje dostanou ještě do konce srpna. Připojit je můžete ke smartphonům s operačním systémem Android i iOS.

Zdroj prnewswire