Michal Čupa: Budování 5G není závod o první místo, podstatnější je udělat to správně

Příchod čtvrtého operátora, nutnost splnit závazky z unie nebo zavedení 5G sítě i v nejodlehlejší vesnici. „Od aukce čeká každý něco jiného a i to je důsledek absence strategie,“ říká telekomunikační expert Michal Čupa.

Co vidíte jako nejdůležitější v této aukci?

Udělat ji správně. Jestliže vyjdeme z předpokladu, že úspěšná aukce formuje dobře fungující trh, je třeba si otevřeně přiznat, že aukce na 4G sítě, které proběhly v letech 2013 a 2016, nebyly úspěšné. Jednoduše proto, že nevytvořily podmínky na trhu, které by vedly k férové soutěži ani ke smysluplné alokaci investic do budování sítí. Důsledky těchto selhání jsou dnes každému patrné.

Jaká je z toho, co se kolem děje, pravděpodobnost odložení aukce?

Záleží na tom, co je cílem České republiky. Pokud je jím pouze příjem státního rozpočtu 2020, pak důvod k odkladu není. Pokud je však cíl strategický a aukce má vytvořit infrastrukturální podmínky pro konkurenceschopnost hospodářství a zajistit dostupnost moderních služeb pro spotřebitele, pak odklad nehraje žádnou roli.

Co by trh čekalo?

Aukce nastaví podmínky podnikání na mobilním trhu na dalších deset let. Buď to můžeme udělat dobře a naši ekonomiku to významně posune, anebo to můžeme udělat špatně, a pak nám nezbude než dalších deset let plakat, podobně jako to děláme už od roku 2013, kdy proběhla aukce na 4G. Tentokráte by však důsledky zpackané aukce byly daleko vážnější.

Tato nebezpečná situace vznikla proto, že příprava aukce probíhala při absenci jakékoliv strategie. Jinými slovy nejprve chceme rozdat kmitočty a pak přemýšlet, co vlastně od 5G očekáváme.

Jak by se musely změnit podmínky, aby aukce přinesla to, co se od ní očekává – tedy zvýšení konkurence a rozvoj 5G sítí?

Zatím to vypadá tak, že každý od aukce očekává něco trochu jiného. Někdo si myslí, že jediným cílem je příchod 4. operátora, který vyřeší všechny strukturální, dlouhodobé problémy trhu. Jiní si myslí, že aukci je třeba realizovat do léta 2020, protože jsme se k tomu zavázali v EU. Další pak, že cílem je zavést 5G síť v nejodlehlejší vesnici, protože i tam by měli mít rychlý internet. Ostatně to je také důsledek absence strategie.

Aukce však neřeší ani jinou kardinální otázku, která se přímo dotýká našich peněženek. Totiž – chceme v Česku budovat jedinou sdílenou 5G síť, anebo chceme mít sítě dvě tři, anebo dokonce čtyři? Nic jiného nebude ovlivňovat naše měsíční účty v budoucnosti více než to, zda operátoři do budování 5G sítí investují dvacet, čtyřicet nebo více miliard korun. Jinými slovy, pokud si bude každý operátor stavět vlastní síť či zda je aukce bude „usměrňovat“ k nějaké efektivní formě sdílení, která by omezila duplicity a přispěla skutečné konkurenci. Bohužel tuto otázku nikdo v aukci neřeší.

Neřeší se důležitost pro spotřebitele, a co pro byznys, průmysl?

Ne, není stejně tak řešena ani otázka privátních sítí 5G, která je kritická například pro robotizaci automobilového průmyslu. Zdá se, že jsme zcela zapomněli, že sítě 5G jsou díky svým možnostem předpokladem k přechodu na Průmysl 4.0. Sítě 5G přece nebudou sloužit jen pro rychlý či neomezený internet do mobilu.

Přednosti technologie jako vysoká rychlost, nízká doba odezvy, stabilita, jsou rozhodující pro robotizaci a automatizaci výroby a další kritické aplikace. Jinými slovy 5G položí základy pro zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu na dalších deset let. Místo abychom reflektovali tyto zásadní trendy, které ve světě již pochopili, řešíme prostřednictvím mandatorních podmínek aukce 5G například “bílá místa“, tedy místa se špatnou dostupností kvalitního, vysokorychlostního pevného internetu. Možnosti sítí 5G tak aukce degraduje v podstatě na další síť LTE, jen s větší rychlostí.

Co by odložení znamenalo pro stát, respektive rozpočet? ČTÚ tvrdí, že s těmi penězi stát počítá v rozpočtu, tedy by byl minus šest miliard korun.

Nestane se vůbec nic. Cílem aukce přeci není jen tupě (a krátkodobě) naplnit státní kasu a zároveň zmařit šanci na naši budoucí prosperitu. Navíc výnos z aukce ani zdaleka nepředstavuje významnou část příjmů státního rozpočtu. Krátkodobý pohled na šest miliard nebo osm miliard může být cíl maximálně úřednický, nikoli strategický.

Daleko více nás musí zajímat, aby aukce „nakopla“ další rozvoj našeho průmyslu, robotizaci a automatizaci v tomto desetiletí. Na světě dnes existuje zhruba 840 operátorů provozující sítě 4G a pouze 61, tedy necelých sedm procent, provozuje 5G sítě, a to v některých případech jen ve stádiu částečného pokrytí nebo pilotního provozu. Budování 5G sítí není závod o první místo. Daleko podstatnější je udělat to správně a v tomto ohledu měsíce rozhodně nehrají žádnou roli. Představa, že by se Česká republika odsunutím aukce dostala na chvost vývoje, je mylná.

Někteří kritici tvrdí, že aukce je vypsána na míru jednomu zájemci. ČTÚ zase trvá na tom, že jednoznačně přinese konkurenci na trh. Kde je pravda?

Minimálně z vyjádření politiků i regulátora to vypadá, že případný příchod čtvrtého operátora je ta nejlepší cesta, která zvýší konkurenční prostředí a posune Česko v cenách za data. Sázíme tedy na to, že náš neřešený problém zázračně vyřeší čtvrtý operátor. Jinými slovy sázíme na něco, co nemáme plně pod kontrolou. Uznávám, že teoreticky to zní skvěle. Daleko klidnější bych byl, kdyby si někdo z autorů 5G aukce kladl nahlas i otázku „Co když 4. operátor nepřijde a zázrak se nestane? Máme plán B? V sázce je mnoho. Pokud aukci 5G (tentokrát) uděláme dobře, bude to mít příznivé dopady na konkurenceschopnost hospodářství i kvalitu našeho života. A nezapomeňme, že druhou šanci mít nebudeme. Další kmitočtová pásma totiž dlouho nebudou k dispozici.