MicroLED displeje mimo Applu vyvíjí i LG. V Evropě je bude označovat jako µLED

Krátce po odhalení agentury Bloomberg, která informovala o tom, že Apple „tajně“ vyvíjí a vyrábí první prototypové displeje typu MicroLED, se do stejné technologie pouští i další výrobci. Samsung již na letošním CESu představil MicroLED televizi The Wall, nyní se do hry pouští i jihokorejské LG.

LG si v EU zažádalo o udělení ochranné známky, kterou bude označovat displeje typu MicroLED. Jedná se o označení „SµLED“, „XµLED“ a „XLµLED“. Zatím však není jasné, zda dojde k udělení ochranné známky, zejména s ohledem na čitelnost názvu, v němž bylo slůvko „mikro“ nahrazeno předponou soustavy SI µ (čti: mikro). Písmena S, X a XL mohou být vztažena k jemnosti displeje či k jeho úhlopříčce.

V popisu obchodních známek se dočteme, že µLED má označovat displeje určené primárně pro smartphony a mobilní telefony. Mimo to se s nimi počítá i u notebooků, tabletů, nositelností a VR brýlí. Zatím to sice vypadá, že LG nemá nic hotového a myslí spíše do budoucna, jsou však vidět postupné snahy o opuštění displejové technologie P-OLED. Připravovaný LG G7 má být osazen MLCD+ displejem, který má být oproti současným IPS displejům až o 35 % energeticky efektivnější.

Samsung The Wall - televize postavená na microLED:

Via GSMarena