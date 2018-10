Microsoft měl již před třemi lety prototyp se dvěma displeji. Jeden byl typu e-ink

Vypadá to, že příští rok nás čeká výrazný nástup skládacích displejů, resp. zařízení, které v podobě tabletu přeložíte „vejpůl“, aby v menší formě mohly plnit funkce smartphonu. Jako pra-předchůdce můžeme považovat ZTE Axon M, který byl ve „svém“ segmentu sice první, ovšem dva displeje spojené panty, které nevěděly, co si se sebou navzájem počít, nás příliš neučarovaly.

Microsoft sice pole smartphonů již vyklidil a soustředí se výhradně na mobilní aplikace pro Android a iOS, a také na svůj androidí Launcher, ovšem již v roce 2015 se oddělení Microsoft Research zaobíralo tzv. Dual-screen smartphony. Výsledkem snažení byl flipový kryt pro Lumii 640, který má na vnitřní straně displej s elektronickým inkoustem. Ten je napájen z telefonu, ovšem není dotykový, takže jej ovládáte pěti tlačítky, které jsou umístěny pod ním.

Samotný panel s elektronickým inkoustem je navržen na energeticky nenáročně zobrazení časově stálejších informací, např. poznámek, boarding passu pro blížící se let nebo výhledu počasí na další dny. Pokud by se e-ink k displeji přidala dotyková vrstva, mohl by sloužit k zadávání textů, pro úpravu stylů při psaní dokumentů ve Wordu, apod. Celé řešení je přitom aplikovatelné i do dnešní doby, není však na podobné kreace v mobilním světě příliš pozdě?

Dočkají se někdy smartphony „e-inkové“ revoluce?

Zdroj Twitter via Microsoft