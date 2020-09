Microsoft si pojistil další hry pro Game Pass Ultimate. Odkoupil ZeniMax Media

Konzolová bitva mezi Microsoftem a Sony se rozjíždí na plné obrátky, a žádná ze stran nestřílí slepými náboji. Microsoft si pojistil budoucí exkluzivitu celé spousty her, a to odkoupením společnosti ZeniMax Media. Tato zdánlivě neznámá firma vlastní celou řádu známějších herních studií, např. id Software (hry Doom, Quake), Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), MachineGames (Wolfenstein) a Arkane Studios (Dishonored, Prey), a další.

Microsoft od poloviny září výrazně šlape na plyn v rámci služby Xbox Game Pass Ultimate, do které byly zmiňované hry zařazeny, můžeme počítat s tím, že se do ní úplně nové hry pod taktovou výše zmiňovaných studií dostanou jako první. A z toho budou těžit i hráči streamovaných her na mobilu, kteří se mohou těšit na další zajímavé herní tituly. Od nedávného startu jich přitom ve službě bylo již přes 150, k nimž mají předplatitelé neomezený přístup, aniž by hry museli fyzicky vlastnit u některé z herních platforem (např. Steam nebo Epic).

Představení služby Xbox Game Pass Ultimate:

Microsoft zaplatil za převzetí firmy ZeniMax Media 7,5 miliard dolarů, a nadále tak rozšiřuje svou působnost v herním segmentu na platformách PC a Xbox, k nimž se čerstvě přidaly i streamované hry na mobilních zařízeních.