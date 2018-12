Microsoft si ve vánoční reklamě utahuje z iPadu. Prý to není opravdový počítač

Nejrůznější reklamní šťouchání mezi firmami není nic zvláštního. Možná si vzpomenete na kampaň Microsoftu Scroogled, kde šel výrazně proti Googlu. Menší přestřelku teď má i s Applem, který tvrdí, že jeho nový iPad nahradí klasický počítač. To si ale redmondská firma nenechala líbit a v nové vánoční reklamě poukazuje, že pro opravdovou práci je jedině Surface.

Vše odstartovala snaha Applu přesvědčit uživatele, že jeho tablet iPad dokáže nahradit počítač. Pokud si dobře pamatujete, o něco podobného se Microsoft snaží téměř od počátku jeho řady Surface. Ten má ale výhodu plnohodnotného operačního systému, iPad běží na mobilním/tabletovém iOS.

Takto se Apple snaží přesvědčit, že iPad je opravdová náhrada počítače:

Microsoft na to odpovídá po svém. V této vánoční muzikálové reklamě desetiletá holčička zpívá, že jí není šest a místo iPadu chce raději Surface Go, opravdový počítač. A co myslíte vy, může iPad nahradit váš počítač?

