Microsoft vypne skvělý Wunderlist. Poradíme, který úkolovník jej nejlépe nahradí

Microsoft získal oblíbeného správce úkolů Wunderlist (zdarma pro Android a iOS) už v roce 2015. Místo dalšího vývoje jej teď zařízne. I když budete moci nové úlohy zadávat, nebudou se synchronizovat mezi zařízeními. Také skončí podpora, takže se už nedočkáte aktualizací.

Stane se tak 6. května 2020, takže jestli hledáte náhradu za tenhle skvělý úkolovník, máme pro vás pár tipů.

Microsoft To Do (Android/iOS, zdarma)

Tahle aplikace je důvod, proč Microsoft koupil Wunderlist. Získal tým, jeho know how a výsledkem je vlastní titul To Do. V mnohém se Wunderlistu podobá, navíc má import dat z Wunderlistu, což ušetří práci při přechodu.

Jednou z hlavních funkcí jsou inteligentní návrhy. Ty se za pomoci chytrého algoritmu postarají o to, že budete mít pořád přehled, co je potřeba udělat. Zároveň pomůže celý den naplánovat tak, aby do sebe všechno přesně zapadalo. Samozřejmostí jsou připomenutí, možnosti barevné personalizace, přidávání poznámek, připojování souborů až do velikosti 25 MB, synchronizace s Outlookem, ovládání gesty a integrace dalších služeb Microsoft 365.

Úkoly Google (Android/iOS, zdarma)

Ale jsou tu i další alternativy. Ta od Googlu profituje ze spolupráce s Gmailem, Google Kalendářem a dalšími službami G Suite. Umí vytvářet seznamy s nejdůležitějšími úkoly, které lze rozdělit na části, a to klidně i přímo z Gmailu. Jednoduše vždy víte, odkud nebo od koho úkol pochází. Nechybí možnosti připomenutí ani jednoduché ovládání gesty drag & drop.

Any.do (Android/iOS, zdarma s předplatným)

Výhodou Any.do je, že obsahuje unikátní plánovač. Ten zajistí, abyste si nezapomněli odškrtnout úkoly splněné a přesunout ty nedokončené na nový datum. Jednoduše si v něm určíte čas během dne, ve který vám aplikace pošle notifikaci a vy po jejím rozkliknutí procházíte své úkoly a zadáváte jim nová data. Vyjma toho jsou zde úkoly přehledně řazeny, přítomen je i nákupní seznam, integrovaný kalendář a mnoho dalších služeb (Evernote, Slack, Trello atd.).