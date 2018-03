Místo displeje tečky. Alza začne prodávat chytré hodinky s Braillovým písmem pro nevidomé

Do prodeje na českém trhu se dostanou speciální chytré hodinky Dot Watch, které usnadní život zejména nevidomým lidem. Místo klasického displeje obsahují hodinky matici s výsuvnými tečkami, které dokážou zobrazit Braillovo písmo. Novinku jihokorejského výrobce začne od května prodávat Alza. Už nyní si zájemci mohou hodinky předobjednat za 9 999 Kč.



Hodinky obsahují hliníkové tělo, 43mm ciferník a síťovaný kovový řemínek

Hodinky dokážou po spárování se smartphonem s nainstalovanou aplikací Dot Watch zobrazit nejen čas, ale také vybrané notifikace. Uživatele mohou jemným vibrováním informovat i o příchozích hovorech, SMS, aktuálním počasí či upozornění ze sociálních sítí. Fungují také jako stopky nebo budík. Skrze mobilní aplikaci jsou kompatibilní s operačním systémem iOS i Android a na jedno nabití vydrží až týden.

Nevýhodou nevelkého prostoru na ciferníku je zobrazení pouze čtyř znaků najednou, což se příliš nehodí pro čtení delších textů. Alza pro hodinky nyní vyvíjí českou verzi Braillova písma s háčky a čárkami, které zatím chytrá novinka zobrazit neumí. Hotová má být v řádu týdnů.

Hodinky by měly být jednoduché a intuitivní na používání v praxi. Nevidomý Zdeněk Rybák, který je měl už možnost otestovat v praxi, si na nich chválí zejména větší soukromí při používání: „Dříve jsem musel pro čtení SMS zpráv používat hlasového asistenta v telefonu, což nebylo příliš komfortní třeba při cestování v MHD. Teď si můžu zjistit čas a další informace kdykoliv a kdekoliv, aniž by to někdo slyšel nebo to někoho rušilo.“