„Mistrovství hlasových asistentů“ znovu vyhrál Google. Apple a Amazon však stahují náskok

Loup Ventures hodnotí hlasové asistenty Google Assistant, Apple Siri a Amazon Alexa ve schopnosti odpovídat na dotazy. Cortana je pro letošek ze hry, protože Microsoft omezuje s ní spojené aktivity.

Analytici položili 800 otázek a sledovali, zda jim systémy správně rozumí a jak reagují. S rozpoznáním hlasu už problém není, všechny systémy se vešly do rozmezí 99,8 až 100 % úspěšnosti. Co se týče správnosti odpovědí, zvítězil Google s 93 %, následovaný Siri s 83 % a Alexou s 80 %. Google tedy stále vede, ale konkurenti dotahují, oproti minulému roku si všichni polepšili přibližně o 4 procentní body.

Požadavky analytiků se dělí do pěti kategorií:

Lokální (např. Kde je nejbližší kavárna?)

Nakupování (např. Objednej papírové utěrky?)

Navigace (např. Jak se dostanu autobusem do centra?)

Informace (např. Kdo byl čtvrtám prezidentem USA?)

Příkazy (např. Připomeň mi zavolat Petrovi dneska ve dvě.)

Ve čtyřech z nich zvítězil Google, největší rozdíl byl překvapivě u nakupování. Zde má Amazon se svou Alexou výhodu velkého e-shopu za zády, přesto se ale Googlu podařilo podat lepší informace o produktech apod. Test ale probíhal v USA, kde má k dispozici více dat i skrze Google Express, než třeba u nás.

Google prohrál v příkazové disciplíně, kde se integrace Siri do iPhonu ukázala jako lepší a zvládla správně vykonal 93 % příkazů oproti 86 % u Googlu. Alexa zde očividně trpí na to, že jako jediná není předinstalovaná přímo v systému a tak nemá přístup zdaleka ke všemu, co konkurence – zvládla vykonat pouze 69 % pokynů.

Zdroj: Loup Ventures