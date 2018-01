Mobil jako mozek notebooku? Razer Linda získal naše sympatie [CES]

Razer přivezl na CES Project Linda, což je koncept 13,3" notebooku, do kterého vložíte nedávno představený herní smartphone Razer Phone. Telefon je umístěn v místě, kde je obvykle touchpad a nabídne druhou zobrazovací plochu, která přijde vhod při ovládání systému i při hraní vybraných her. A pokud aplikace nemá žádné využití, displej můžete stále použít jako touchpad.

Razer Phone katalog | preview rozměry a hmotnost: 159 × 78 × 8 mm, 197 g

displej: 5,7'', kapacitní IGZO LCD, 1 440 × 2 560, 515 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 835 (8× Kryo 280, 2,5 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 7,1 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 87 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Zařízení vypadá jako notebook s dokovací stanicí ve stylu Samsung DeX. Z ní vysunete kablík s USB-C konektorem, do kterého zapojíte Razer Phone a celek vsadíte do výřezu. 120Hz obrazovka se přepne do desktopového režimu Androidu. Ve výřezu pro Razer Phone je prostor, který slouží k přístupu k boční čtečce otisků prstů. V kovovém šasi je nabíjecí USB-C, jedno klasické USB a 3,5mm jack. V útrobách najdeme akumulátor s kapacitou přes 50 Wh a 200GB pevný SSD disk.

Razer Linda je však stále pouhým konceptem. Ve vitríně na stánku Razeru jsme viděli pouze několik modelových situací. Když je na monitoru fotografie, na displeji telefonu vidíte náhledy zbývajících fotek ve stejné složce. Když píšete e-mail, na malém displeji můžete listovat mezi doporučenými přílohami. Třetí use-case ukazuje mobilní hru, v rámci které máte zobrazený inventář či obrazovku s dovednostmi. Poslední ukázka se vztahuje k vyhledávání v Googlu, některé výsledky se zobrazují v mapách přímo na telefonu.

Představení konceptu Razer Linda:

