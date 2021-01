Mobil jako průkaz o očkování na covid. Vstupenka do školy i nevyhnutelná kontroverze

Po světě se rozjíždí očkování proti COVID-19 a úřady řeší, jak informovat ty, kteří už dostali první dávku vakcíny, aby dorazili i na tu druhou. I to je oblast, ve které pomohou smartphony. Stále hlasitěji se o nich mluví jako o prostředku, kterým se budou očkovaní prokazovat při cestování, vstupu do školy, kina a dalších institucí, aniž by byli považováni za hrozbu.

Podle Bloombergu se o tento digitální pas jako první pokoušejí v Los Angeles s více jak 10 miliony obyvateli. Tamní úřady na aplikaci spolupracují se společností Healthvana. Ponese informace o tom, že máte očkování za sebou a tzv. covidpas nahraje do peněženky Applu nebo Googlu. Zatím není jasné, kdy bude aplikace k dispozici a jak přesně bude fungovat, jisté ale je, je že je to voda na mlýn všem odpůrcům, kteří zase budou přispívat teoriemi o špehování, hlídání, sledování a znevýhodňování.