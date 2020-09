Mobil pozná, že jste opilí. Prozradí vás akcelerometr a vrávoravá chůze

Studie expertů z Pittsburské univerzity (Journal of Studies on Alcohol and Drugs) popisuje analýzu dat z akcelerometru ve smartphonu, která dokáže odhalit opilost majitele podle typické kolébavé chůze. Úspěšnost detekce se (v případě dostatečné opilosti) pohybuje okolo 80 %.

Podstata experimentu je jednoduchá. Střízlivý člověk má zcela odlišný charakter chůze než ten opilý. Krok je nerovnoměrný, nejistý, pomalý, no a to vše se promítne do různě zatížených os X, Y a Z trojosého akcelerometru, který je dnes v každém mobilu.

Jelikož to v laboratorních podmínkách dopadlo tak dobře, nabízí se otázka, jestli by podobný detektor nemohl dostat formu aplikace, nebo být v telefonu už od výrobce. Na zjištěnou opilost by mohly být navázané různé akce – třeba zvětšení písma, zákaz telefonovat bývalé přítelkyni, nebo automatické přivolání taxíku.