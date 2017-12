Mobil se začne nabíjet, jen přijdete do místnosti. WattUp může mezi lidi

V Silicon Valley sídlící společnost Energous oznámila, že její technologie WattUp pro bezdrátové nabíjení drobné elektroniky na vzdálenost až 5 metrů, získala certifikaci od FCC (úřad, který schvaluje elektroniku pro použití na území USA). Zařízení podobné routeru převádí elektrickou energii na rádiové vlnění a posílá jej do dostupných přijímačů. V aplikaci je možné zvolit, která dostupná zařízení se budou nabíjet, která nikoliv.

V minulosti jsme viděli ukázky WattUp s nabíjecím dockem pro tablet, či pouzdrem pro iPhone. Cílem firmy je domluvit se s „velkými jmény“ elektronického byznysu a integrovat technologii přímo do telefonů a další drobné elektroniky. Pokud se to povede bez zásadních nedostatků a za přijatelnou cenu, mohlo by to znamenat převrat ve způsobu, jakým dobíjíme svá osobní zařízení nebo prvky chytré domácnosti apod. Už žádné kabely, ani nabíjecí podložky.

Energous zatím neoznámila žádné produkční zařízení, ale očekává se, že se tak stane na veletrhu CES, který v Las Vegas začíná 9. ledna. Firemní prezentace uvádí, že by se produkty partnerských značek s integrovaným WattUp měly objevit na trhu začátkem roku 2018.

Technologie WattUp v akci: