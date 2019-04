Mobil, ze kterého se vysune menší mobil. Chystá Oppo smartphonovou matrjošku?

Experimentování s konstrukcí smartphonů začalo ve větší míře před dvěma lety, kdy se výrobcům displejů podařilo vyvinout bezrámečkové panely. Od té doby se tu a tam setkáme s vysouvací konstrukcí (např. Xiaomi Mi Mix 3, Honor Magic 2), s periskopickým předním fotoaparátem (Oppo F11, Vivo Apex) nebo nejnověji výsuvným zároveň a otočným modulem fotoaparátu (Samsung Galaxy A80). A je jasné, že netradičních řešení bude přibývat.



Oppo má rozpracovaných několik konceptů pro vysouvací sekundární displeje (Zdroj: LetsGoDigital)

S příchodem flexibilních (ohebných panelů) přijde na řadu renesance véček – chystá se třeba obnovená Motorola Razr nebo véčkové smartphony od Sharpu. Na dalších netradičních konceptech podle nizozemského portálu LetsGoDigital pracuje opět Oppo, jež usiluje o titul největšího inovátora ve světě smartphonů. Nedávno například představilo mobilní fotoaparát s 10násobným optickým zoomem.



Sekundární displej by se mohl vysouvat buď z nitra telefonu vrchní hranou nebo z boku jako u starších komunikátorů klávesnice (Zdroj: LetsGoDigital)

Nové smartphony od Oppo by mohly mít dva displeje, přičemž druhý se bude vysouvat buď z vrchní hrany, takže to bude vypadat, jako by z telefonu vykukoval menší telefon. Druhý koncept uvažuje s bočně výsuvným displejem, podobně jako se v minulosti u komunikátorů vysouvala QWERTY klávesnice. Hlavní myšlenkou obou návrhů je získat větší plochu pro zobrazení např. více aplikací současně a přitom se vyhnout použití flexibilního a stále velmi drahého typu displeje. Zda Oppo převede některý z návrhů do podoby finálního smartphonu, není v tuto chvíli jisté.