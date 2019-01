Mobilní divize LG je v těžkém minusu a potápí celou korporaci

Společnost LG Electronics vydala výsledky hospodaření za uplynulý čtvrtý kalendářní kvartál roku 2018. Ačkoli šlo o prodejně nejvytíženější čtvrtletí, LG se z výsledků příliš radovat nemůže. Zejména vinou prodělečné mobilní divize si celá korporace připsala jen slabý zisk 67 milionů dolarů. Pro srovnání – společnost Apple ve stejném období vykázala čistý zisk 20 miliard dolarů.



Ve výkonu se zhoršily i některé jiné divize LG, ale žádná nedopadla tak špatně jako ta mobilní (Zdroj: LG Electronics)

Pro společnost LG je určitě na místě otázka, co s prodělečnou mobilní divizí, která dlouhodobě táhne ke dnu podnikání celé firmy, udělat. Nyní je však očekávána éra nových technologií (flexibilní smartphony, 5G smartphony), a tak se nedá očekávat, že by to právě teď LG s telefony úplně zabalilo. Jisté je, že se bude soustředit pouze na trhy, kde se mu daří, což je vedle domovské Jižní Koreje zejména Amerika a Kanada.



Předvánoční sezóna vyšším prodejům smartphonů LG nepřispěla, tržby v posledním čtvrtletí byly nejnižší za celý rok 2018 (Zdroj: LG Electronics)

Výrobce už několikáté čtvrtletí po sobě neuvádí počet prodaných smartphonů. Známe ale údaj o tržbách mobilní divize, které ve čtvrtém kvartálu dosáhly 1,51 miliardy dolarů. Za celý minulý rok prodělala mobilní divize LG více než 700 milionů dolarů. Firma ale učinila některá opatření ve výrobě a vnitřní reorganizaci, takže by měla fungovat efektivněji. Zařízení pro 5G sítě a spolupráce s velkými světovými operátory má být pro mobilní divizi cesta, jak se dostat z červených čísel.