Mobilní Gmail už nebude tolik obtěžovat. Do hry se dostane umělá inteligence

Mobilní Gmail vás brzy přestane otravovat notifikacemi veškerých doručených e-mailů. V Nastavení se při výběru daného Gmail účtu v sekci Oznámení objeví položka, která aktivuje pouze notifikace e-mailů s vysokou prioritou. O tom, které e-maily jsou důležité, a které naopak nikoliv, rozhodne umělá inteligence a strojové učení.

V současné době je funkce dostupná zatím jen na platformě iOS, ovšem brzy by se měla dostat i na Android. V podání Googlu je to v průběhu jednoho týdne již druhá drobná inovace, sotva před pár dny se mobilní Gmail naučil vykonávat volitelné funkce po potažení prstu přes konverzaci do stran. To původně sloužilo k archivaci vlákna, nově můžete pro pohyb doprava i doleva vybírat z možností archivace, smazání, označení jako přečtené/nepřečtené, přesunu nebo „odložení“ e-mailu.

Google překopává Gmail i systém komunikátorů:

Vše jsou sice jen drobnosti, pokud ovšem každý den používáte Gmail v mobilu, mohou vám nové softwarové novinky leccos usnadnit.

Zdroj Googleblog