Mobilní Google Earth vám ukáže, jak se vyvíjela celá planeta, nebo vaše město

Funkce Timelapse, kterou obsahuje webové rozhraní Google Earth, už pokrývá roky 1984 až 2018. Znamená to, že si můžete vybrat jakoukoli lokaci na planetě a rok po roce sledovat její změnu. Lze tak pozorovat nejen to, jak rostou palmy v Dubaji, jak se zvětšuje pouštní město hříchu Las Vegas, ale i to, jak tají aljašské ledovce. Dopředu se raději připravte na to, že ne vždy je to příjemná podívaná.

Data jsou uložená na serverech Googlu, takže počítejte s trošku delším načítáním. Přece jen je zde obsaženo na 15 milionů satelitních snímků. Ty pocházejí z programů US Geological Survey / NASA Landsat and European Sentinel. Video s časosběrem je přehráváno automaticky, lze jej ale pozastavit nebo mu určit rychlost. V mobilní aplikaci byste jej však hledali marně. I když Timelapse nově umí přehrávat i telefony a tablety s Androidem nebo iOS, musíte k tomu jít do internetového prohlížeče, např. odkazem zde.

Via Blog.Google