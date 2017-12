Mobilní internet u nás není až tak drahý. ...když se srovnáme s Uzbekistánem a Nigérií

Analytici švédské společnosti Tefficient se před Vánoci zaměřili na to, jak který operátor na datech vydělává. Pro zajímavost: tržba z jednoho GB se u operátorů pohybuje v přepočtu od 8 Kč po necelou tisícovku. V ČR jsou to skoro čtyři stovky.

Total mobile service revenue per GB can be anything between 0.3 and 37.4 EUR https://t.co/QaqUWZKswY pic.twitter.com/vSF50bRzVk