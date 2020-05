Mobilní prohlížeč od Seznamu umí tmavý režim. K dispozici je pro Android i iOS

Uživatelé internetového prohlížeče od Seznamu mohou do smartphonů stahovat aktualizaci aplikace, která přinese nové funkce. Hlavním vylepšením je po velké zimní aktualizaci, která proběhla napříč všemi platformami, tentokrát tmavý režim určený pro mobilní verzi aplikace. Zdarma je k dispozici pro systémy Android a iOS.

Tmavý režim má zlepšit čitelnost textu, snižuje jas vyzařovaný z mobilního zařízení, tím pádem méně namáhá oči, a naopak zvyšuje výdrž baterie. Vzhled aplikace se změní automaticky dle nastavení operačního systému. Pro iOS je dostupný od verze 13, pro Android už od verze 5. Možné je ale i manuální vynucení změny režimu, a to v nastavení aplikace.

Do tmavých barev bude možné v nové verzi aplikace přebarvit i domovskou stránku Seznam.cz, později půjde tmavý režim aplikovat i na homepage Seznamu zobrazenou v jiných mobilních prohlížečích. Prohlížeč Seznam si za loňský rok do mobilů stáhlo více než 1,2 milionu lidí. Jen za první kvartál tohoto roku to bylo přes 360 tisíc nových instalací.

Jak přepnout Seznam Prohlížeč do tmavého režimu: