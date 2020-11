Mobilní rozhlas umožní zasílat aktuality z obecních webů do telefonu občanů

Platforma Mobilní rozhlas, která slouží k lepší komunikaci měst a obcí se svými obyvateli, přichází s dalším vylepšením. Novou funkcí je posílání aktualit z obecního webu přímo do mobilu občanů. Zprávy uživatelům začnou chodit samozřejmě až po potvrzení souhlasu s jejich přijímáním.

Novinky z webu radnice nebo obecního úřadu mohou chodit buď přímo do aplikace Mobilní rozhlas jako notifikace, ale také do stejnojmenné webové platformy nebo jako newsletter do e-mailové schránky. Frekvence rozesílání zpráv budou jednou denně v podvečer. Služba má výrazně zvýšit čtenost obecních zpráv a návštěvnost obecních webů. Pro obce i koncové příjemce je zdarma.

K napojení obce do platformy poslouží RSS kanály sekcí s aktualitami, které si určí přímo obec. Mobilní Rozhlas následně aktualitu zobrazí jako push notifikaci všem, kteří mají nastavený odběr z odpovídající samosprávy. Odběratelům bez aplikace pak systém doručí notifikaci na e-mail a do webového rozhraní Mobilního rozhlasu. Služba už funguje v pilotním provozu, do kterého se zapojilo několik stovek obcí.