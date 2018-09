Mobilní signál se dostane do části tunelů metra C. Kompletně pokryto má být příští rok

Nekonečný příběh pokrývání sítě pražského metra mobilním signálem se snad pomalu chýlí ke svému konci. Pražský dopravní podnik (DPP) a asociace zastřešující české operátory (APMS) nalezli společnou řeč a chystají realizaci pokrytí tunelů pražského metra mobilním signálem včetně mobilního internetu.



Plány DPP na pokrytí pražského metra mobilním signálem a Wi-Fi

Pokud nepočítáme nejnovější část metra A od Dejvické do Nemocnice Motol a maximálně EDGE technologii ve většině stanic, jsou tunely pražského metra odříznuté od světa. Nedá se ani odeslat SMS, natož uvažovat o volání nebo připojení k internetu. Měnit k lepšímu se situace začne během následujících týdnů.

V první fázi budou pokryty tunely od stanice Muzeum na Vyšehrad na lince C. V tuto chvíli probíhá podle ředitele DPP Martina Gillara testování. Následně se bude pokračovat v pokrývání dalších úseků všech tří linek pražského metra vyzařovacími kabely, přičemž kompletně hotovo by mělo být do konce roku 2019. To je o dva roky dřívější termín, než o kterém DPP mluvil letos na jaře.