Mobilní signál v metru už i na okraji Prahy. Nově byly pokryty stanice Háje a Chodov

Konsorcium operátorů společně s pražským Dopravním podnikem (DPP) pokračuje v pokrývání stanic a tunelů pražského metra mobilním signálem. V polovině října se lze k mobilnímu internetu připojit a také si zavolat ve stanicích Háje a Chodov na lince C. Mezilehlý Opatov má být dokončen v listopadu. Pokrytí se tak rozšířilo i mimo centrum města a zahrnuje tak více než polovinu všech stanic, konkrétně 33 z celkových 61 (přestupní stanice Florenc, Můstek a Muzeum se počítají vždy pro obě linky).



Stav pokrytí stanic pražského metra mobilním signálem k 15. 10. 2020 (Zdroj: DPP)

V průběhu listopadu by měly být dále pokryty stanice Národní třída a Náměstí Republiky, díky čemuž bude LTE signál v celém úseku trasy B od Smíchovského nádraží po Českomoravskou. V prosinci se sítě LTE dočkají cestující také ve stanicích Náměstí Míru, Nové Butovice a Hůrka. Do konce tohoto roku by tak LTE signál měl pokrýt metro v širším centru Prahy. Zkraje příštího roku se pak vysokorychlostní síť LTE rozšíří do stanic Flora, Radlická a Jinonice.

Pokrýt stanici trvá 50 hodin, tunel 2 měsíce

Pokrývání tunelů metra začalo v roce 2018 a dokončeno podle stávajících plánů by mělo být v roce 2021. Práce spočívají v instalaci přibližně 5 cm širokého vyzařovacího kabelu v celé délce pražského metra, kromě nejnovějšího úseku trasy A (Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol). V tomto úseku byla LTE technologie zajišťující telefonování a vysokorychlostní datové připojení instalována již během výstavby.

Rychlost osazování tunelu metra sítí LTE záleží na jeho délce. Nejkratší úsek mezi Muzeem a Hlavním nádraží měří 425 metrů a naopak nejdelší s délkou 2 748 metrů spojuje Nádraží Holešovice a Kobylisy. Na instalacích se v přepravní výluce během nočních hodin podílí až 70 techniků. Na výstavbu LTE sítě v jedné stanici je potřeba minimálně 50 hodin, pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi v obou směrech zabere přibližně 2 měsíce.

Tabulka pokrytí stanic pražského metra k 15. říjnu 2020: