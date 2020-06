Mobily budou rychlejší a úspornější. ARM uvedl novinky včetně superjádra Cortex-X1

Rok po uvedení procesoru Cortex-A77 a grafiky Mali-G77 představil ARM jejich nástupce. Žádnou velkou revoluci nečekejte, v obou případech jde o jeden z těch menších mezigeneračních skoků. Kromě Cortexu-A78 a Mali-G78 ale dorazí i překvapení v podobě nadupaného Cortexu-X1. V prvních mobilech by se novinky mohly objevit ještě letos. Podrobněji se na ně podíváme v jednotlivých kapitolách.

Cortex-A78

Procesorová jádra Cortex-A78 nabídnou oproti A77 až o 20 % více výkonu při stejné spotřebě, konkrétně v benchmarku SpecInt2006, případně o 50 % nižší spotřebu při stejném výkonu. Změna nejde na vrub jen úpravám mikroarchitektury (ta samotná je efektivnější jen o 7 %), ale také výrobní technologii, která umožní dělat čipy menší a vyššími takty.

Cortex-A78 by tak na 5nm křemíku mohl běžet při frekvenci až 3 GHz a onou spotřebou by se rovnal 2,6GHz Cortexu-A77 na 7nm technologií. Případně by A78 s taktem 2,1 GHz nabídl výkon 2,3GHz jádra A77.

Nové čipsety využívající jádra A78 mohou být o něco výkonnější, budou menší (tudíž levnější) a s nižší spotřebou. Cílem ARMu bylo zvýšit dlouhodobě udržitelný výkon, který je v mobilech značně problematický. Procesorům v zátěži vzroste spotřeba a generované teplo se nedá v tenkém těle dobře uchladit, takže systém začne throttlovat, tudíž uměle zpomalovat. Nové mobily s Cortexy-A78 by to mohly zvrátit a maximální výkon tolik neomezovat.