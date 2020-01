Mobily kromě volání a zpráv používáme nejčastěji k vyhledání spojení a navigaci

Vodafone si nechal vypracovat studii, která zkoumá, jak pracujeme se svými telefony. Do studie společnosti Kantar se zapojilo celkem 2 082 respondentů ve věku 16 až 64 let, kteří se připojují k internetu téměř denně, proto je řeč o „online populaci“. Ta zahrnuje v přepočtu 5,6 milionu obyvatel Česka. Díky telefonu se cítí lidé bezpečnější a někteří dokonce i mladší.



Kromě komunikace nám telefony slouží hlavně jako pomocníci v navigaci nebo hledání nejvhodnějšího spojení (Ilustrační foto: Pixabay)

Chytrý telefon vlastní 80 % online populace zákazníků společnosti Vodafone, což je nejvyšší číslo mezi českými operátory, průměr je 77 %. Čtvrtina lidí se dostala v uplynulém roce do situace, kterou by bez mobilního telefonu dokázali vyřešit jen s velkými obtížemi anebo vůbec. Ze studie například vyplynulo, že třetina Čechů starších 40 let se díky mobilnímu telefonu cítí mladší. A třeba s tvrzením „mobilní telefon zvyšuje můj pocit bezpečí“ souhlasí 58 % Čechů.

Vodafone také zajímalo, k čemu dnes zákazníci mobilní telefony používají, pokud nejde o klasické telefonování nebo psaní zpráv. Velmi často to v uplynulém roce bylo vyhledávání dopravního spojení (89 % respondentů) nebo navigace na cestě (84 %). Běžně také telefon slouží jako kuchařka a cesta k receptům (64 %) nebo jako alternativa k tištěnému dokumentu, jako je třeba elektronická vstupenka (57 %). K vlastnímu vzdělávání, jako je studium jazyků, mobilní telefon použilo 45 % oslovených.