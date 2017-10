Mobily s logem Google: 10 let od prvního prototypu po Pixel 2

V lednu 2007 Apple představil první iPhone a záhy se začaly roztáčet spekulace o „GooglePhonu“. V listopadu Google představil operační systém Android a nadpis tehdejšího článku z dnešního pohledu zní úsměvně (viz níže). Ale kdo mohl tušit, co na základě malého startupu vznikne? Kde jsou dnes mobilní Windows a Symbian?

Hned na prvním Androidu vyrobilo HTC a spolupráce trvá dodnes . Svázanost uživatelů s platformou tehdy nebyla tak silná, takže si každý našel to svoje – laikové viděli pěkné nové HTC, geeky lákala možnost telefon rootnout a donekonečna upravovat. Díky CyanogenModu měla G1 aktuální android až do verze 4.1.1 JellyBean.

Co jsme kdysi říkali po týdnu s Nexusem One:

S rostoucí popularitou smartphonů se Android v rukou výrobců měnil k nepoznání, takže vlastně jen Nexus měl nejnovější čistý Android přímo od Googlu. Na svou dobu to byl velmi výkonný telefon a dal se poprvé koupit i v nově vytvořeném online Google obchodu. Byl to první a poslední Nexus, který měl rozšiřitelnou paměť díky microSD slotu.

Vzorem pro Nexus S byl model Samsung Galaxy S, možná proto zvládl Google v průběhu roku vydat Nexusy dva. První spolupráci s Jihokorejci vládl Android 2.3 Gingerbread a měl hodně co nabídnout. Do České republiky bohužel přišel ochuzen o AMOLED displej a vybaven byl z velké části stejně jako předlohový Galaxy S.

Nexus 4 přišel jako velká voda a podal si většinu zařízení své doby. Pokud někoho do kapsy nestrčil výkonem, pak rozhodně nízkou cenou. Vyšperkovaný displej a výkon, díky kterému si to Nexus mohl rozdat i s aktuálním iPhonem 5 (ten však stál dvojnásobek).

Nexus 5 (LG, 2013)

Díky Nexusu 5 bylo za příjemnou cenu možné v roce 2013 dostat ten nejvýkonnější procesor a na svou dobu závratně vysokou operační paměť 2 GB. Navíc telefon podepsaný LG dokázal skloubit praktičtější plastové tělo s relativně prémiovým vzhledem.

Nexus 5 je neméně oblíbený nástupce Nexusu 4, dostal se do povědomí širší veřejnosti a poslušně sloužil a často slouží dodnes. Pětka těžila z úspěchu předchozího modelu a dala Androiďákům přesně to, co poptávali – nabušený stroj, která patří do střední třídy pouze cenou.



Evoluce Čtyřky přinesla lákavý mix a Pětka znovu vynikala skvělým poměrem výkon/cena.

