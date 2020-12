Mocná příroda: ejakulace má vyšší datový tok než LTE

Položme si tyto (lehce absurdní) otázky. Kolik MB má lidská DNA? Jak rychlý datový přenos představuje ejakulace? Budeme jednou ukládat data do tekutých pamětí?

Celé to začalo jako vtip a bohužel se mi nepodařilo dohledat toho experta, který to celé vzal vážně a začal počítat, ale závěry stojí za to. Celý tento článek berte s rezervou, jako kuriozitu, něco na oživení pivní debaty.

Kompletní lidská DNA obsažená ve spermii prý nese informaci, která by se dala kvantifikovat jako digitální paměťové médium o kapacitě 37,5 MB. Jestliže ejakulační dávka zdravého muže obsahuje asi 200 miliónů spermií (wiki), znamená to těžko představitelných 7 153 TB dat. Když budeme v téhle lehce absurdní matematice pokračovat, zjistíme, že to s přibližnou délkou ejakulace 3 sekundy znamená datový tok o rychlosti 19 073 Tbit/s. V porovnání s tím, se nějaké LTE (a jeho 100 Mbit/s) může jít zahrabat.

Co z toho plyne? Nic moc, je to srovnání nesrovnatelného, počítání s imaginárními hodnotami. Snad jen – příroda je mocná čarodějka a není divu, že se k ní stále častěji upírají snahy kybernetiků. Co byste řekli na bio-paměť o závratné kapacitě v podobě tekutiny? Pokud se vrátíme ke spermiím a DNA, na zmíněných 7 153 TB by stačily pouhé 3 mililitry…