Moto E7 bude smartphone pro nenáročné. Největším bonusem je 48MPx foťák

Lenovo připravuje další smartphone pod značkou Motorola, který bude spadat do nižší třídy. Moto E7 na uniklých tiskových fotografiích vypadá podobně jako Moto E7 Plus, který se na trh dostal v půlce září. Přední stranu vyplňuje 6,5" displej s rozlišením HD+, který má zakulacené rohy a výřez pro 5MPx selfie. Rámečky okolo displeje nemají stejnou tloušťku, a všímáme si i dost výrazné „brady“.

Na celoplastových zádech můžeme vidět výstup reproduktoru a také fotomodul se zdánlivě třemi objektivy uspořádanými do trojúhelníku. Jenže ve skutečnosti se jedná o dva foťáky doplněné přisvětlovací diodou. Hlavnímu 48MPx fotoaparátu pomůže 2MPx kamerka pro rozmazání pozadí při portrétovém focení. Detaily čipsetu zatím neznáme, baterie bude mít kapacitu 4 000 mAh a dobijete je přes konektor USB-C. Smartphone s Androidem 10 by měl jít do prodeje ještě do konce letošního roku. Cenu odhadujeme okolo tří tisíc korun.

Novinka se bude dost výrazně podobat modelu Moto E7 Plus:

Zdroj Twitter