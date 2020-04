Motorola bezplatně prodlouží záruku. Na reklamaci smartphonů máte o měsíc déle

Motorola bezplatně prodlouží záruku u těch smartphonů z oficiální distribuce, kterým by jinak končila v období od 15. března do 30. dubna 2020. Kvůli nouzovému stavu bude možné tato zařízení zreklamovat i později, a to do 31. května 2020.

Výrobce se tak snaží vyjít vstříc těm, pro které by bylo vyhledávání a kontaktování servisu ve stávající situaci obtížné. Podobným způsobem vyšli vstříc zákazníkům i někteří další výrobci, např. Samsung protáhl termín reklamací až do 15. července, Huawei zase do 15. června s tím, že zařízení na opravdu doručí a poté i vyzvedne zdarma.