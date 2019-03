Motorola bude pokračovat v zajetém designu. Moto Z4 má přinést špičkovou výbavu

Design vlajkových smartphonů Motoroly se v průběhu let příliš nemění a má to jednoduchý důvod – výrobce se u řady Moto Z zavázal podporovat rozšiřující kryty Moto Mods po dobu několika let. A tak minimálně půdorys i nově připravovaných zařízení musí zůstat stejný. Bude to platit i v případě očekávaného modelu Moto Z4.

Jeho tiskový snímek jako první zveřejnil portál 91mobiles.com. Telefon má nalákat na bezrámečkový displej s malým kapkovitým výřezem, procesor Snapdragon 855, zachovaný 3,5mm jack a USB-C konektor. 16pinový magnetický konektor musí zůstat na zádech ve stejné poloze jako u předchůdců.

Telefon má podporovat 5G sítě, ale pouze prostřednictvím samostatného 5G Moto Modu. Poněkud překvapující je pouze jedna čočka zadního fotoaparátu, jenž má mít rozlišení 48 Mpx. Další parametry v tuto chvíli neznáme a i ty uvedené se samozřejmě ještě mohou do uvedení změnit. K pravidelné obměně vyšších pater portfolia Motoroly by mělo dojít zhruba v polovině roku.