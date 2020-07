Motorola chce lidi naučit na 5G. S mobilem za 10 tisíc se jí to může podařit

Dosud platí, že za nové technologie se obvykle připlácí, 5G není výjimkou. Nehledě na to, že sítě páté generace u nás kromě O2 v části Prahy a Kolíně nikdo jiný neprovozuje, bude smartphonů s touto konektivitou přibývat a jejich cena bude možná klesat rychleji, než jsme si původně mysleli. První vlaštovkou z hejna „cenově dostupných 5G telefonů“ je Motorola Moto G 5G Plus.

Motorola už vlajkové 5G telefony má (modely Edge a Edge Plus), nyní dává nový typ konektivity do střední třídy. Telefon s poněkud krkolomným názvem chce dát najevo svoji příslušnost k úspěšné řadě Moto G, zároveň musí v názvu zmínit 5G a přívlastek Plus může naznačovat, že snad v budoucnu přijde i nějaká „neplusová“ varianta, ta ale zatím není na stole. Takže tu máme Motorolu Moto G 5G Plus.

Telefon využívá výpočetní výkon procesoru Snapdragon 765 a 5G modem Snapdragon X52. Vyrábět se bude ve dvou paměťových provedeních 4 + 64 GB a 6 + 128 GB. Na našem trhu bude od druhé polovině července dostupná ta vyšší, a to za cenu 9 999 Kč v modré barvě. Záda jsou vyrobena z plastu a mají voděodpudivou úpravu, nejde však o klasickou voděodolnost.

NFC a Dual SIM

Výrobce u 5G telefonu posílí parametry displeje – 6,7palcový Full HD+ IPS panel podporuje zobrazení HDR10 a 90Hz obnovovací frekvenci. Motorola se postupem času zabydluje na poměru stran 21 : 9. Čtečka otisků našla místo na boční hraně a po odemknutí telefonu funguje zároveň jako praktický dotykový panel pro vyvolání nabídky se zkratkami. Jedná se tak o jakousi obdobu poklepání na zahnutý okraj displeje u Motorol řady Edge.

Podstatným parametrem 5G telefonů je také kapacita baterie, Motorola osadila 5 000mAh článek. Dobíjí se přes USB-C konektor a k dispozici je rychlejší 20W kabelové dobíjení. Prostředí My UX je postaveno nad Androidem 10. Čtyřnásobný zadní fotoaparát (48 + 8 + 5 + 2 Mpx) obsahuje širokoúhlý objektiv, makro čočku a snímač hloubky záběru. Podstatnou součástí výbavy je také NFC, Dual SIM a 3,5mm jack. Telefon se na náš trh dostane ještě během července.

Podporovaná 5G (NR – New Radio) pásma: n1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78

Tuzemský zákazník zatím může být vůči technologii 5G oprávněně rezervovaný. Kromě vyšší rychlosti stahování (a u náruživých hráčů na mobilu snad ještě nízké latence) totiž není žádný zásadní důvod upgrade nad LTE požadovat. A rozhodně tak nelze činit na úkor oblíbené funkce Dual SIM nebo s dvojnásobnou cenovkou. Motorola si to u modelu Moto G 5G Plus dobře uvědomuje, proto s ním může uspět. Progresivnější uživatelé si 5G telefon pořídí s výhledem do budoucna, ostatní třeba díky velkému displeji a baterii. Podstatné je, že nebudou výrazněji připlácet.

Motorola Moto G 5G Plus katalog rozměry a hmotnost: 168 × 74 × 9,0 mm, 207 g

displej: 6,7", kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 2 520, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává