Motorola chystá nový Moto Mod. Po nacvaknutí naučí telefon podporu sítí 5G!

Začátkem dubna jsme vás informovali o připravované Motorole Z3 Play, která kvůli kompatibilitě s moduly Moto Mods sice musí zůstat u stejného tvaru těla, ovšem i přesto může nabídnout novinku - displej s tenkými rámečky. Spolu s ním má Motorola 6. června představit další nacvakávací modul. A tentokrát to bude hodně zajímavé. 5G Moto Mod má totiž telefonu zčistajasna přidat podporu sítí páté generace!

Moduly Moto Mods rozšiřují významnou měrou funkce telefonu, v minulosti se jednalo např. o měřič teploty a krevního tlaku, VR Moto Mod, který telefon přeměnil na VR brýle, nebo o přídavnou tiskárnu Polaroid. Pozici nejzajímavějšího Modu však již brzy zastoupí 5G Moto Mod, který i se samostatnou anténou nabídne připojení k sítím páté generace. Uživatelům však nesmí vadit to, že s nasazeným modulem narostou i celkové rozměry telefonu.

Lenovo u 5G Moto Mod sice nabídne zpětnou kompatibilitu, primárně však bude určen pro nový Moto Z3 Play. V pořadí již třetí generace „zetka“ má být finální fází projektu Moto Mod, u něhož se výrobce zavázal k pětileté podpoře. Smartphone má být postaven na 6" FHD+ AMOLED displeji a na osmijádrovém Snapdragonu 636 o taktu 1,8 GHz. Novinka má mít 4GB operační paměť a 32 nebo 64GB interní úložiště.

Na letošním veletrhu MWC jsme si vyzkoušeli Moto Health Mod:

Na zadní straně se můžete těšit na duální fotoaparát, nevyměnitelná baterie bude mít kapacitu 3 000 mAh. I přesto, že na rendererch vidíme upravenou spodní lištu ve stylu Androidu P, je to údajně úprava Motoroly použitá ještě na Androidu 8.1 Oreo. Moto Z3 s modulem 5G Moto Mod bude představena 6. června v Brazílii, a my jsme zvědavi, jak to s 5G krytem nakonec dopadne.

Zdroj XDA