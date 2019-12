Motorola experimentuje se skládačkami. Vyrobí modulární telefon s flexibilním displejem?

Motorola po kladném přijetí obrozeného Razru dost možná uvažuje o dalších modelech založených na flexibilním displeji. Jedním z patentových návrhů u amerického patentového úřadu USPTO má být podle nizozemského portálu LetsGoDigital skládací telefon s částečně modulární konstrukcí. V přídavném modulu by se měl skrývat fotoaparát.



Koncept modulárního telefonu s flexibilním displejem (Zdroj: LetsGoDigital.org)

Hlavní myšlenka spočívá v tom, že u již představeného Razru nedovolí běžná véčková konstrukce osadit do těla pokročilejší optiku fotoaparátu, aniž by nebyla omezena kapacita baterie nebo nevzrostla tloušťka zařízení nad únosnou hodnotu. Samostatný modul pro foťák by naproti tomu mohl přinést dostatek prostoru. Podobně by se mohla rozšířit třeba i kapacita baterie, přidat kvalitnější reproduktor atd.

Uvedený koncept ještě rozhodně nemusí znamenat, že Motorola skutečně začne takové zařízení vyvíjet. Víme, že například při vývoji Razru smetl výrobce desítky návrhů ze stolu už ve fázi výkresů. Navrhované řešení modulů s flexibilním tělem může sice působit zajímavě a svým způsobem i futuristicky, z minulosti ale víme, že na modulární konstrukci pohořely značky jako Google, LG a i samotná Motorola, resp. její mateřské Lenovo ukončilo projekt přídavných krytů Moto Mods.