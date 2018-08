Motorola jako první připojí běžný smartphone k 5G. Přes speciální kryt Moto Mod

Motorola chytře využívá modulární konstrukce svých smartphonů řady Moto Z a jako první představuje 5G zařízení určené pro koncového spotřebitele (tedy nikoli řešení pro firmy). Moto Mod 5G rozšíří konektivitu stávajících LTE telefonů o přístup do 5G sítě. Teoreticky tak budeme moci stahovat až 10× vyšší rychlostí a konzumovat multimediální obsah mnohem náročnější na spotřebu dat (4K, AR/VR atd.). Podporovat jej bude zatím nový model Motorola Moto Z3 představený pouze ve Spojených státech, zpětná podpora by ale měla přibývat.

Na úvod je nutno poznamenat, že 5G Moto Mod je poměrně velký kus hardwaru, který tloušťku smartphonu zdvojnásobí. Zároveň to dává představu, o kolik budou čistokrevné 5G smartphony v budoucnu větší než ty současné LTE, pokud se nezapracuje na miniaturizaci. Na druhou stranu jde o první zařízení tohoto typu, takže to zase s tou velikostí není tak špatné. Samotný kryt připomíná nejvíce powerbankový Moto Mod, protože sám obsahuje vestavěnou baterii s kapacitou 2 000 mAh. Na vrchním okraji trčí vyčnívající modul, ve kterém jsou navíc uloženy antény.

Motorola svůj Moto Mod vyrobila společně s Qualcommem, když do zařízení implementovala jeho 5G modem Snapdragon X50. Nutno také dodat, že jde o poměrně předčasnou premiéru, protože Motorola uvádí, že její 5G Moto Mod půjde do prodeje až začátkem roku 2019, a to exkluzivně do sítě amerického operátora Verizon. Dříve ale nakonec mnoho 5G sítí po světě ani nebude postaveno. Naši operátoři budou komerční provoz 5G zahajovat zhruba za rok.

První smartphone upgradovatelný na 5G bude Moto Z3: