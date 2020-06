Motorola má další model s vysouvací selfie. Přidává nové prostředí a velkou baterii

Motorola po čase rozšiřuje portfolio v prodejně úspěšné řadě smartphonů One. Nový model Motorola One Fusion+ patří do střední třídy a podobně jako starší One Hyper ukrývá selfie kameru ve vysouvacím „periskopu“. Za pozornost stojí baterie s kapacitou 5 000 mAh a také prostředí My UX postavené nad Androidem 10, které výrobce přebírá z vlajkové Motoroly Edge+. Novinka půjde do prodeje začátkem července v bílé a modré barvě za 8 tisíc korun.

Díky skryté přední kameře může být displej bez výřezů a průstřelů. IPS panel má Full HD+ rozlišení na úhlopříčce 6,5 palce. Tělo je zhotoveno z plastu, ale přesto má telefon poměrně vysokou hmotnost 210 gramů. Je to zejména kvůli velkému akumulátoru s kapacitou 5 000 mAh, který se dobíjí přes USB-C konektor maximálním výkonem 15 W. Nechybí ani 3,5mm jack. Telefon nemá klasickou certifikaci voděodolnosti, ale díky odpudivé nanovrstvě mu například kapky deště neublíží.

Tlačítko pro Google ano, NFC ne

Výkon zařízení dodává procesor střední třídy Snapdragon 730 od Qualcommu. Střední hodnotu představuje také objem paměti 6 + 128 GB. Vnitřní úložiště se dá rozšířit microSD kartou, slot je hybridní a místo paměťovky můžete upřednostnit dvě nanoSIM a tedy funkci Dual SIM. Čtečka otisků leží na zádech, stejně jako čtyřnásobný fotoaparát (64 + 8 + 5 + 2 Mpx) s objektivem pro široký záběr, makro a snímání hloubky ostrosti. Hlasitý reproduktor není stereo, ale zato má přinést až čtyřikrát hlasitější basy.

Telefon běží na Androidu 10, výrobce ale prostředí obohatil o vlastní nadstavbu My UX, která je v podstatě jen lehkým skinem nad čistou verzí Androidu. Poprvé ji Motorola použila ve vlajkových modelech Edge/Edge+. Hlavní výhodou je přizpůsobení vzhledu tapet, ikon, barev a fontu podle uživatelských preferencí při zachování jednoduchosti a přehlednosti. Telefon obsahuje speciální hardwarové tlačítko pro ovládání Google asistenta. Přešlapem v dané cenové kategorii je chybějící NFC – platit místo karty tedy s telefonem nepůjde.