Motorola Moto G8 Plus: Akční kamera a skvělá výbava za skvělé peníze

Motorola představila nový model střední třídy Moto G8 Plus. Na první pohled je patrné, že Motorola se už definitivně vzdává starého vzhledu s kruhovým fotoaparátem uprostřed a jde designovou cestou kterou už si letos opakovaně vyzkoušela u řady One.

Telefon proti předchůdci trochu povyrostl, což výrobci poskytlo prostor pro umístění většího, 6,3" IPS displeje s Full HD+ rozlišením a hlavně o třetinu silnější baterie s kapacitou 4 000 mAh. Ta podporuje rychlonabíjení pomocí přibalené 18W nabíječky. Výkonu budete mít pro běžnou práci také dostatek, a to díky procesoru Qualcomm Snapdragon 665 a 4 GB RAM. Pro data poslouží 64GB úložiště s podporou paměťových karet.

Moto G8 Plus klade velký důraz především na fotoaparát. Ten je zde hned trojitý. Jeho hlavní objektiv má rozlišení 48 Mpx při světelnosti f/1.7, ovšem v rámci technologie QuadPixel vždy spojuje 4 pixely do 1, takže výsledkem budou vždy 12Mpx snímky. Hned pod ním se nachází 5Mpx hloubkový senzor a do třetice si telefon vypůjčil i 16Mpx ultraširokou akční kamerku od Motoroly One Action.



Ultraširoký objektiv s režimem akční kamerky lze konečně využít i k focení.

Kamerka je zde znovu otočena o 90°, takže při držení na výšku můžete pořizovat obsah v režimu na šířku, a to se zorným úhlem 117°. Výhodou proti modelu One Action však je, že s ultraširokým objektivem můžete i fotit. Škoda jen, že novinka proti předchozímu Moto G7 Plus přišla o optickou stabilizaci. Vpředu samozřejmě nechybí ani čelní 25Mpx kamerka umístěná v kapkovém výřezu.

Smartphone však potěší i dalšími maličkostmi jako je například zachovaný 3,5mm jack navzdory přítomosti USB-C konektoru a radost udělají také stereo reproduktory, které ve střední třídě nejsou zrovna běžnou záležitostí. Potěšit může také voděodolný design, který telefon ochrání před nechtěným politím. Telefon však postrádá certifikaci voděodolnosti, takže to na žádné potápění nebude.

Motorola Moto G8 Plus zamíří na evropský trh již koncem října, a to za velice sympatickou cenu 269 €, tedy 7 000 Kč. Podívat by se měla také do České republiky. Nabízena bude v kosmicky modré a křišťálově růžové variantě, přičemž předinstalován bude téměř čistý Android 9.0 Pie.