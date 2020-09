Motorola Moto G9 Plus je velký telefon s nevídaným poměrem ceny a výkonu

Řada Moto G je v novodobých dějinách amerického výrobce mobilů prakticky už legendou. První model šel do prodeje už v roce 2013, tedy v dobách, kdy ještě Motorolu vlastnil Google. Do dnešního dne vzniklo dalších 27 nástupnických nebo odvozených modelů, z nichž ten nejnovější a zároveň nejlépe vybavený je Motorola Moto G9 Plus.

Nutno dodat, že řada G od Motoroly zastřešuje telefony střední třídy, kde je obecně největší konkurence na trhu a pro výrobce tak bývá mnohem náročnější namíchat ten správný koktejl výbavy a prodávat ho za takovou cenu, aby na telefonu ještě něco vydělal, ale zároveň aby přilákal dost zájemců. Motorole se dlouhodobě ve střední třídě daří, je to její nejsilnější segment.

Důkazem je Moto G9 Plus s cenovkou 5 999 Kč, která dostala velmi zajímavou výbavu, mnohdy nahlížející dokonce do vyšší střední třídy. Obsahuje opravdu velký 6,8palcový Full HD+ IPS displej s malým rohovým průstřelem na selfie kameru. Výkon zařízení dodává procesor Snapdragon 730G. Z hlediska paměti je připraveno 4 + 128 GB s možností rozšíření microSD kartou.

Užitečné drobnosti a šikovná čtečka

Tělo je sice plastové, ale jeho zpracování nijak neurazí, záda vypadají skoro jako skleněná. Telefon obsahuje voděodpudivou vrstvu, což znamená, že na koupání ve vaně to není, ale pár dešťových kapek mu neublíží. Výrobce tradičně nepodcenil ani baterii, která nabídne kapacitu 5 000 mAh. Nabíjí se přes USB-C konektor, podporováno je rychlé dobíjení 30 W.

Zadní fotoaparát je čtyřnásobný s rozlišením 64 + 8 + 2 + 2 Mpx. Další objektivy slouží pro široký záběr, makrosnímky (ostření od 2,5 cm) a měření hloubky ostrosti. Čtečka otisků leží na boku a je kombinovaná se zapínacím tlačítkem. Poklepání na její plošku navíc v prostředí poslouží pro vyvolání plovoucí nabídky několika vybraných aplikací nebo zkratek – velmi užitečná a návyková funkce.

Telefon běží na Androidu 10 a podporuje LTE sítě. Dodává se jako Dual SIM, obsahuje také technologii NFC pro bezkontaktní platby, 3,5mm jack a dokonce i FM rádio. Je pravda, že Moto G9 Plus patří k větším a těžším telefonům, v pase měří 9,7 mm a váží 223 gramů. Pokud vám ovšem nejsou na překážku trochu větší rozměry a hmotnost, nenajde se zřejmě žádná jiná oblast, ve které by vás mohla zklamat.